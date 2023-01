Vigili urbani, rinnovato l’accordo

L’importanza della formazione dei propri vigili urbani, per un’amministrazione locale, è fondamentale, tanto più in un comune che sfiora i 29mila abitanti (questo di base; nella stagione turistica il numero cresce in maniera considerevole). Alla luce dei buoni risultati raggiunti il Comune di Cervia ha deciso di rinnovare l’accordo di collaborazione con la Fondazione scuola interregionale di polizia locale per la formazione dei suoi vigili urbani; l’accordo, scaduto il 31 dicembre 2022, resterà in vigore fino al termine del 2025. I vigili urbani in servizio a Cervia verranno formati alla Fondazione scuola interregionale emiliana alla luce, si legge nei documenti firmati dalle parti, della sussistenza "di un precipuo interesse pubblico". La scuola modenese è "è soggetto qualificato che vanta anni di esperienza nel settore, annovera moltissimi soci partecipanti ed eroga corsi di prima formazione per neo assunti e aggiornamento delle competenze del personale lungo tutto l’arco della vita professionale, sia mediante l’aggiornamento di materie specialistiche, che mediante percorsi mirati all’acquisizione di indispensabili competenze trasversali, quali quelle relazionali, comunicative e gestionali, applicate allo specifico contesto della Polizia Locale". Insomma, grazie alle lezioni vengono formati vigili urbani preparati e in grado di affrontare le varietà di situazioni che possono presentarsi loro nel corso del lavoro quotidiano. L’accordo, come si diceva, è stato rinnovato per altri tre anni. Questo perché il Comune di Cervia si è detto soddisfatto del lavoro svolto dalla scuola. "Considerato che la collaborazione pregressa del Corpo di Polizia Locale di Cervia con la Scuola è risultata positiva, sia in termini di qualità degli interventi formativi organizzati che in termini di

coerenza con gli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione, ed ha portato alla realizzazione di importanti e articolati percorsi di accrescimento professionale", il Comune ha ritenuto giusto proseguire nel rapporto. In riviera, specie d’estate, i problemi per le forze di polizia non mancano, dai furti in abitazione all’abusivismo commerciale, fino alle questioni di sicurezza ordinaria. Meglio che, a intervenire, siano agenti formati a dovere.