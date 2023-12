Vigilia dal sapore di primavera: "Ieri le temperature di maggio. A Pinarella massima di 21,8 gradi"

Una vigilia di Natale dal sapore primaverile. Sia venerdì 23 che il 24 dicembre anche nella nostra provincia la colonnina di mercurio è schizzata su valori, sia minimi che massimi, addirittura da primavera inoltrata. Inutile quindi sottolineare che, chi sperava in un cosiddetto ‘bianco Natale’, non può che essere rimasto ovviamente deluso. "In effetti – osserva il tecnico meteorologo Roberto Ghiselli – si sono registrate temperature davvero elevate. Nella terza decade di dicembre le minime in aperta campagna dovrebbero attestarsi intorno ai 2-3 gradi sottozero (nelle città poco sotto lo zero), mentre le massime oscillare tra i 6 e i 7 gradi. Uno scenario lontano anni luce dai valori di questi ultimi due giorni. Basti ad esempio pensare che nella notte tra venerdì e sabato, complice il vento di libeccio, l’Osservatorio ‘Torricelli’ di Faenza, situato in centro città, ha registrato un’incredibile minima di 13.1 gradi, valore tipico del mese di maggio, e 13-14 gradi superiore alle medie del periodo. Diverso il discorso per la parte settentrionale della provincia, che essendo stato solo lambito dal vento, ha registrato minime intorno agli 1-2 gradi".

Sempre considerando la sola Faenza, quella di ieri è stata una giornata che ha fatto segnare un record: "E’ vero, perché nel primo pomeriggio la colonnina di mercurio ha raggiunto i 20.6 gradi, ossia la più elevata dal 1946, anno da cui sono iniziate le osservazioni meteo. Il precedente record assoluto risaliva al 25 dicembre 2009, quando nella città manfreda si raggiunse una massima di 19 gradi. La massima di ieri a Faenza è risultata superiore di ben 13-14 gradi rispetto alle medie del periodo". Anche in diverse altre località della nostra provincia, ieri a livello di massime non si è affatto scherzato: "A San Pietro in Vincoli – osserva l’esperto – si sono toccati i 21 gradi, a Castel Bolognese 20.6 gradi, a Villa Prati di Bagnacavallo 20.4°, a Lugo 20.3°, a Fusignano 20.1°, Alfonsine 19.9°, a Ravenna 19.6°, a Granarolo Faentino 19.5° e Sant’Agata 19.1°. Lungo il litorale spiccano i 21.8° di Pinarella, mentre più a nord le massime in riviera hanno oscillato tra i 17.5 e i 18.5 gradi. Valori elevati anche sui rilievi: Brisighella 19.8°, Fognano 18.9° e Casola Valsenio 18.2, mentre la località per così dire più fredda è stata Monteromano di Brisighella (767 metri sul livello del mare) con 14.7°".

Passando alle previsioni, Ghiselli spiega che "in questo ponte di Natale, complice l’attenuazione dei venti di garbino, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Con l’attenuazione del garbino, oltre a non escludersi la comparsa di banchi di nebbia si registrerà un sensibile calo termico, con massime comprese tra gli 8-11 gradi e minime intorno allo zero in aperta campagna e tra i 3e i 4 gradi in città. Valori che comunque resteranno al di sopra delle medie del periodo".

Luigi Scardovi