Villa e la storia della tv italiana. Un doc per raccontarne i 70 anni

In occasione del 70esimo anniversario dell’inizio delle trasmissioni televisive in Italia, Elisa Villa, 22enne regista indipendente che risiede a Voltana, questa sera trasmetterà in diretta sul suo canale YouTube il suo nuovo documentario dal titolo ‘Quelli della televisione’. Le sue riflessioni sul rapporto tra pubblico e televisione italiana si alternano al racconto di Gianni Siroli ovvero, come il suo pubblico ama definirlo, ‘quello della televisione’: conduttore, presentatore, autore e regista televisivo, Siroli ripercorre qui la sua lunga carriera nelle emittenti locali, da 50 anni presenti in Romagna. Il filmato è impreziosito da contenuti d’archivio tratti dai suoi programmi televisivi e da un contributo della professoressa Anna Bisogno, docente universitaria in Cinema, Radio, Televisione. Il video sarà trasmesso in prima visione alle 20.30 su elisavilla.it e sul canale YouTube ElisaVillaFilms. "Ho maturato questo progetto – commenta Elisa – in seguito alla mia laurea in Scienze e Tecnologie delle Arti, dello Spettacolo e del Cinema. Ho scelto di approfondire la storia della televisione con un taglio non puramente descrittivo, soffermandomi sulle trasmissioni locali e sulla loro relazione con quelle nazionali e riflettendo su come esse vengono percepite dal pubblico, su cosa porta un determinato programma ad essere apprezzato e come cambia il modo di comunicare nei diversi contesti e attraverso differenti periodi storici".

La 22enne si è occupata personalmente di tutte le fasi di realizzazione, e prima di passare al montaggio, che è poi il momento in cui un progetto audiovisivo prende forma, ha affrontato una lunga selezione dei filmati d’archivio, "visionando decine di puntate e immergendomi nell’atmosfera delle diverse trasmissioni per scegliere i frammenti che potessero rappresentare al meglio ciascun programma. Dopo anni passati dietro le quinte dedicandomi a riprese e montaggio, per la prima volta mi sono ritrovata anche a parlare davanti alla telecamera. Per realizzare questo progetto ho coinvolto Gianni Siroli, che ha vissuto in prima persona l’arrivo della televisione in Italia e che da 45 anni collabora con le emittenti televisive locali, per raccontare come viene ideato e prodotto un programma televisivo e cosa c’è dietro a ciò che lo spettatore vede sullo schermo. Questo lavoro ha messo in evidenza quanto il modo di fare televisione sia cambiato nel tempo. Per questo ho scelto come data per la prima messa in onda un anniversario che segna un importante traguardo per la storia di questo mezzo, in continua evoluzione sia a livello locale che nazionale".

Luigi Scardovi