Villa Galli Ferniani, l'ultima foto prima della demolizione nel 1995

L’ultima foto della novecentesca villa Galli Ferniani, in via Cova, in Borgo. Era la primavera del 1995 e di lì a poco l’edificio, acquistato dal Comune negli anni 80 e definito di nessun pregio storico dalla Soprintendenza, fu raso al suolo per far posto alla progettata Residenza sanitaria per 60 anziani non autosufficienti. La villa sorgeva all’interno di un grande parco che la Soprintendente Anna Maria Jannucci auspicò venisse mantenuto. Nel 1994, inspiegabilmente, ignoti penetrarono nella proprietà e ‘uccisero’, incidendo a fondo la base dei fusti, una decina di maestosi pioppi neri.

A cura di Carlo Raggi