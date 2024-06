Villa Maria, dalle mele un aiuto per nuove terapie rivoluzionarie

Esplorare il potenziale terapeutico degli estratti di mela nella lotta contro le patologie croniche infiammatorie e cardiovascolari, creando un ponte tra l’eccellenza clinica e la naturalità della frutta. È questo l’obiettivo del partenariato che coinvolge Maria Cecilia Hospital, ospedale di alta specialità di Cotignola, parte del gruppo ospedaliero Gvm Care & Research, e il Consorzio Melinda, uno dei maggiori produttori ortofrutticoli italiani rinomato per la qualità delle sue mele. Al centro della collaborazione, che coniuga i temi della salute e dell’alimentazione, un progetto di ricerca innovativo che comprende due studi sugli esosomi, piccole vescicole extracellulari derivanti dalle mele, che potrebbero rivoluzionare il trattamento di molte patologie croniche infiammatorie e cardiovascolari e migliorare significativamente la qualità della vita dei pazienti. Gli esosomi rivestono un ruolo chiave nello scambio di informazioni intercellulari. Essi sono a tutti gli effetti ‘’messaggeri’’ che trasportano il loro carico di informazioni sotto forma di acidi nucleici, proteine e lipidi, da una cellula all’altra.

Questa loro funzione ha scaturito l’interesse della comunità scientifica internazionale come possibili mediatori di messaggi rigenerativi per diverse patologie. Lo studio denominato Naive nell’ambito del progetto NextGenerationEU Pnrr Hub OnFoods e guidato dall’Università di Ferrara con la partecipazione di Bict, azienda biotecnologica specializzata in sviluppo bioprocessi e prodotti industriali ispirati dalla natura, approfondirà invece l’uso degli esosomi vegetali come prebiotici per correggere complicazioni cardiovascolari legate alla malnutrizione, esplorando le interazioni tra intestino e sistema cardio-circolatorio.