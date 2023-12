Villa Marina, il rilancio: "Feste, serate a tema e spazi per gli anziani"

"È vero, c’è un’inchiesta che speriamo si concluda presto positivamente per Colonia Srl e abbiamo diverse cause in corso con i proprietari ma ci auguriamo che ora cambino le cose. I progetti sono tantissimi e l’obiettivo è un rilancio completo, partendo dalla promozione turistica. Ma stiamo pensando anche agli anziani: vorremmo spingerci ugualmente in questa direzione, offrendo spazi per le persone di una certa età autosufficienti". A parlare è Achille Sintoni Lamma, 58enne ravennate con esperienze nel settore bancario, informatico e societario diventato presidente della società Colonia srl che gestisce la residenza turistico-alberghiera (Rta) Villa Marina, nata dalla ristrutturazione della storica colonia di viale della Pace a Marina di Ravenna.

"Dopo un periodo di vicepresidenza dal 25 marzo – spiega Sintoni –, dal 10 giugno presiedo la società di gestione di Villa Marina. La situazione non è semplice, anche perché ci sono 133 proprietari per 157 appartamenti, dagli attici vista mare a quelli più standard. Alcuni proprietari non hanno accettato di firmare il contratto con la società di gestione e sono in causa o in attesa di accordi. Ora però vogliamo trovare un punto di incontro". Sintoni è lui stesso proprietario e conosce bene la delibera regionale del 2019 che definisce due regole della Rta che finiscono anche con causare una serie di impicci: la gestione unitaria, in questo caso affidata alla Colonia srl, e il termine d’uso di “112 del periodo di apertura effettiva”, in questo caso un mese essendo Villa Marina aperta tutto l’anno . "Questa delibera è contro la legge dello Stato che tutela la proprietà privata – afferma Sintoni – e vorremmo che le autorità si rendessero conto di questa limitazione che mette in difficoltà anche la società di gestione Colonia Srl".

Intanto però la delibera regionale parla chiaro e il presidente della società che gestisce Villa Marina ha il compito e l’obiettivo di rilanciare la struttura che conta circa 500 posti letto, "con 700mila euro di spese all’anno di cui quasi 200mila di energia elettrica. Una struttura su cui sono stati effettuati importanti investimenti da parte dei proprietari: un milione e 500mila euro di lavori per l’esterno e 600mila euro per la caldaia due anni fa con il bonus". "In questo momento accogliamo lavoratori e operai durante tutto l’anno – continua il presidente di Colonia srl – ma stiamo implementando nuove strategie per incrementare il settore turistico. Pensiamo anche di indirizzarci verso il settore degli anziani e del benessere psico-motorio, anche se su questo stiamo ancora lavorando e stiamo studiando come ripristinare alcune zone dello stabile al momento inutilizzate". Nel frattempo la parola d’ordine è promozione e già da quest’estate è partita la campagna con depliant, sito internet e inserimento della struttura su Booking. "Un fiore all’occhiello è il ristorante, gestito da Alchimia di Franco Gardini, sempre aperto la sera e nel fine settimana anche a mezzogiorno – conclude Sintoni –. E, con Giorgio Menna, organizzeremo eventi". I primi sono in programma per queste feste con menù di pesce il 24 dicembre, piatti della tradizione a Natale e menù di carne e pesce la notte di San Silvestro (info. 351.3512300). Notte di San Silvestro che vedrà pure lo spettacolo degli Habanera Social Club con dj Len (info. 338.8236627). Insomma, tante iniziative per rilanciare una struttura simbolo di Marina di Ravenna.

Milena Montefiori