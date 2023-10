Villa Marina a Ravenna, ancora irregolarità: inchiesta su sessanta persone

Ravenna, 23 ottobre 2023 – Sei appartamenti ancora non in regola e un fascicolo aperto in Procura, con una sessantina di nomi, per illeciti edilizi e sotto il profilo della gestione di quella che è una struttura ricettiva a tutti gli effetti.

Sono questi gli ultimi sviluppi della vicenda relativa a Villa Marina, la residenza turistico-alberghiera (Rta) con 157 unità abitative per un totale di 856 posti letto, nata dalla ristrutturazione della storica colonia di viale della Pace a Marina di Ravenna. Le irregolarità, negli anni, sono nate dalla natura stessa della struttura, ovvero la Rta che in quanto tale, come disposto dalla Giunta regionale con un’apposita delibera del 2019, deve rispettare due regole: la gestione unitaria, in questo caso affidata alla Colonia srl, e il termine d’uso di “1/12 del periodo di apertura effettiva”, in questo caso un mese essendo Villa Marina aperta tutto l’anno.

A partire dal 2018, da quando cioè sono iniziati i controlli della Polizia locale di Ravenna all’interno della struttura, però, sono state registrate irregolarità per la gran parte degli appartamenti, culminate con la notifica un anno fa, da parte del Comune di Ravenna, di un documento di sospensione dell’attività della struttura ricettiva per cinque giorni.

Durante il sopralluogo del 2 maggio 2022, infatti, gli agenti della Polizia locale avevano riscontrato difformità nella gestione di Villa Marina rispetto alla normativa regionale. In particolare, per 48 unità abitative non c’era alcun contratto tra proprietari e gestore (inosservanza del requisito della gestione unitaria). All’interno di 68 unità abitative libere da ospiti, poi, erano stati trovati vari oggetti, da vestiti e asciugamani a documenti e computer, indicativi di un uso personale ed esclusivo (mancato rispetto del vincolo della destinazione alberghiera). Di queste 68 unità abitative, inoltre, 65 risultavano avere un contratto di gestione sottoscritto dal legale rappresentante della società Colonia srl e da qui si evinceva che l’utilizzo esclusivo di queste unità da parte dei proprietari non poteva che essere stato acconsentito dal gestore stesso.

Per numerose unità abitative, poi, era stata appurata l’assenza di un’espressa indicazione del periodo di prelazione, nonché della registrazione degli ospiti ai sensi di legge. Infine, erano anche emerse incongruenze tra il numero di contratti mancanti accertato in sede di sopralluogo della Polizia locale del 2 maggio 2022 e quello dichiarato dal legale rappresentante della società Colonia srl. Irregolarità, dunque, sia sotto il profilo della gestione che dell’utilizzo della struttura ricettiva, che hanno portato la Procura con il pm Monica Gargiulo ad aprire un fascicolo, con una sessantina di nomi.

Intanto, dopo una proroga concessa dal Comune di Ravenna a inizio dicembre 2022, Villa Marina è stata chiusa per cinque giorni. Il resto è storia recente con la stagione estiva che ha visto un’attività di ristorazione a pieno ritmo, anche se non si è placata la querelle di alcuni proprietari degli immobili con il gestore e qualcuno che ha segnalato episodi di degrado.

Il 14 settembre scorso, poi, durante l’ultimo controllo ispettivo della Polizia locale, in sei unità abitative sono stati trovati ancora effetti personali nelle stanze, con allestimenti tipici di una seconda casa e non di una struttura alberghiera. Da qui sono scattate altre diffide ai proprietari, tutti recidivi, di uniformarsi alle regole e della situazione si stanno occupando lo Sportello unico per le attività produttive e lo Sportello unico per l’edilizia del Comune. Per quanto riguarda gli illeciti edilizi c’è una responsabilità dei proprietari, essendo vietato cambiare la destinazione d’uso di un immobile, mentre per quanto riguarda il gestore si configura un illecito sotto il profilo della gestione della struttura ricettiva.

In ogni caso le indagini continuano e per chi si è conformato alle regole la prospettiva è quella di chiudere la partita senza conseguenze, mentre chi non l’ha fatto potrebbe essere destinatario di un’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e avere conseguenze sotto il profilo giudiziario per l’abuso edilizio.