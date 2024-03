Villa Marina tra luci e ombre. Primo ok alla rimozione del vincolo. Ma il giudice condanna i proprietari

Da una parte il parere preventivo favorevole del Comune di Ravenna alla rimozione del vincolo alberghiero, dall’altra il decreto penale di condanna firmato dal giudice per 88 persone tra proprietari e l’ex presidente del cda della società di gestione Colonia Srl. Procede tra luci e ombre la vicenda di Villa Marina, la residenza turistico-alberghiera (Rta) con 157 unità abitative per un totale di 856 posti letto, nata dalla ristrutturazione della storica colonia di viale della Pace a Marina di Ravenna. Le irregolarità, negli anni, sono nate dalla natura stessa della struttura, ovvero la Rta che in quanto tale, come disposto dalla Giunta regionale con una delibera del 2019, deve rispettare due regole: la gestione unitaria, in questo caso affidata alla Colonia Srl, e il termine d’uso di “1/12 del periodo di apertura effettiva”, in questo caso un mese essendo Villa Marina aperta tutto l’anno. A partire dal 2018, da quando cioè sono iniziati i controlli della Polizia locale di Ravenna all’interno della struttura, però, sono state registrate irregolarità per la gran parte degli appartamenti, culminate con la notifica a fine 2022, da parte del Comune di Ravenna, di un documento di sospensione dell’attività della struttura ricettiva per cinque giorni. Sospensione diventata effettiva a inizo dicembre 2022.

È del 14 gennaio 2023, poi, un’assemblea condominiale straordinaria durante la quale la maggioranza ha chiesto che per l’immobile fosse rimosso il vincolo alberghiero. L’istanza, come scrive Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, “è stata inoltrata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (Suap) del Comune di Ravenna il 12 maggio e integrata il 7 dicembre. Dovendosi documentare la non convenienza economica dell’Rta, sono state presentate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di attività (2020, 2021 e 2022), affinché dimostrassero, come richiesto dalla specifica legge regionale, che il reddito d’impresa non supera il 2% del valore catastale dell’immobile. Compiuta positivamente l’istruttoria, il dirigente del Suap ha adottato l’1 marzo la determinazione con cui esprime parere preventivo favorevole alla rimozione del vincolo alberghiero, condizionato alla valutazione positiva della dichiarazione dei redditi per il 2023, ancora da presentare. Avvenuto il parere definitivo favorevole, che avrà valore per un anno, l’attività alberghiera dovrà cessare, ponendo alla proprietà l’obbligo di presentare allo Sportello Unico per l’Edilizia (Sue) del Comune di Ravenna, ottenendone l’approvazione, il progetto edilizio per il cambio della destinazione d’uso dell’immobile“. A questo proposito l’attuale assemblea dei soci della società di gestione Colonia Srl fa sapere che nell’immediato futuro si informerà sulle possibilità di ottenere una destinazione diversa per almeno una porzione della residenza turistico-alberghiera.

Intanto, visto che durante il sopralluogo del 2 maggio 2022 gli agenti della Polizia locale avevano riscontrato irregolarità nella gestione e nell’utilizzo della struttura ricettiva Villa Marina rispetto alla normativa regionale (nessun contratto tra proprietari di 48 unità abitative e gestore, oggetti personali in 68 appartamenti liberi da ospiti, assenza di indicazione del periodo di prelazione e di registrazione degli ospiti ai sensi di legge). Irregolarità che hanno portato la Procura di Ravenna ad aprire un fascicolo sfociato nell’emissione del decreto penale di condanna, il 13 febbraio scorso, da parte del Gip Corrado Schiaretti, per 88 persone tra proprietari e l’ex presidente del cda della società di gestione Colonia Srl perché, “ognuno nella sua rispettiva qualità presso n. 68 U.I. (unità immobiliari, ndr) inserite nella Rta Villa Marina, ne facevano un uso residenziale esclusivo oltre i limiti imposti dal periodo di riserva individuale“. Per questo l’ex presidente di Colonia Srl e 81 proprietari sono stati condannati a pagare un’ammenda di mille euro, mentre altri sei proprietari un’ammenda di 1.500 euro. C’è comunque la possibilità di opposizione al decreto di condanna entro quindici giorni dalla notifica. E in ogni caso il primo ok del Comune alla rimozione del vincolo alberghiero apre uno spiraglio sul futuro di Villa Marina.

Milena Montefiori