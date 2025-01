La villa romana di Classe torna sotto terra: “Ma grande lavoro di documentazione”

Ravenna, 22 gennaio 2025 – Torna la terra sui resti della villa signorile dell’età imperiale affiorati nel luglio del 2023 nell’area circostante la torre radar dell’Enav, a Classe. Questi resti, oggetto di visite guidate con grande successo durante l'estate scorsa, vengono ora ricoperti. A diciotto mesi dalla scoperta, tutte le incombenze legate allo scavo da parte degli archeologi della ditta Gea, coordinati da Sara Morsiani, funzionario archeologo della Soprintendenza di Ravenna, sono concluse.

La riflessione di Sara Morsiani va subito agli archeologi della Gea: “A loro e in particolare al responsabile sul campo, la dottoressa Anita Granzo, va dato grande merito per il lavoro di scavo e documentazione svolto, nonostante le difficoltà causate dall'invasione del fango del settembre scorso e dal maltempo frequente”.

Le operazioni di reinterro

Concluse le attività di scavo, sono state avviate le operazioni di reinterro, ovviamente dopo aver messo in sicurezza le strutture archeologiche. Questa fase era inevitabile, sebbene abbia suscitato polemiche. Precedenti scoperte a Classe, come i resti della basilica di San Severo, sono stati lasciati inaccessibili per mancanza di fondi, pur essendo protetti.

La scoperta dei resti archeologici accanto alla torre radar è avvenuta grazie a sondaggi preventivi per due gasdotti della rete Snam, che ha anche finanziato gli scavi da parte della 'Romana Costruzioni'. Gli esperti considerano questa scoperta come la più importante negli ultimi trent’anni, dopo i mosaici di via d’Azeglio. I resti affiorati includono una villa signorile con caratteristiche termali e i resti successivi di una chiesa.

Dettagli della villa romana

Le indagini hanno rivelato fondamenta, un sistema di riscaldamento, e un sistema di approvvigionamento dell’acqua per il complesso termale. Tra le strutture ben conservate risulta un tunnel sotterraneo con pareti in mattoni che ospitava probabilmente una ruota per la raccolta dell’acqua. Altre aree mostrano le tracce delle fondamenta di una chiesa, costruita successivamente sulle rovine della villa.

Sono stati trovati molti reperti, inclusi anfore e condutture in piombo. La documentazione fotografica è stata ampiamente completata, e il lavoro degli archeologi si sposta ora sullo studio e restauro dei reperti, con l'obiettivo di una mostra e una pubblicazione dei risultati, come suggerito da Sara Morsiani.