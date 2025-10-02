Villa S. Martino, al centro civico la parete di arrampicata

Il paesaggio della Bassa Romagna è notoriamente piatto, con uniche alture date dai cavalcavia delle strade o dagli argini dei fiumi, ma, da questa domenica, a pochi chilometri dalla città di Lugo, sarà possibile provare l’ebbrezza, in piena sicurezza, dell’arrampicata. Nella sala polivalente del centro civico di Villa San Martino, in via provinciale Bagnara 84, ci sarà un open day dedicato alle attività di arrampicata ludico e sportiva dell’associazione Orsa maggiore. Il centro civico è stato dotato di una parete per arrampicata di tipo ‘boulder’ (dunque una parete alla portata di tutti, su cui si scala senza imbracatura e sotto la quale ci sono materassi protettivi per attutire eventuali cadute). L’intenzione dell’associazione Orsa Maggiore, promotrice dell’intervento, è quella di promuovere per la stagione invernale ‘Climbing & fun’, cioè corsi di arrampicata per bambini, ragazzi e adulti con istruttori professionisti, nonché mettere a disposizione la sala per feste di compleanno, animazione e giochi a tema arrampicata.

"Si tratta di un’offerta inedita per il territorio lughese - sottolinea Nicoletta Filipponi, istruttrice di arrampicata con anni di esperienza alle spalle -. Sono presenti realtà agonistiche, mentre ad oggi non ci sono possibilità per i bambini che volessero avvicinarsi a questo sport, estremamente divertente e salutare (oltre a essere un’attività motoria praticamente completa, è anche un’attività ‘lenta’, poiché tutti i movimenti e gli sforzi si compiono senza traumi)". "Siamo lieti che l’associazione Orsa Maggiore abbia scelto di portare questa interessante novità sportiva sul nostro territorio e, in particolare, a Villa San Martino, grazie anche alla collaborazione della consulta, che ha contribuito a far conoscere alla cittadinanza questa opportunità - dichiarano il vicesindaco con delega allo Sport Luigi Pezzi e l’assessore al decentramento Fausto Bordini -. Si tratta di un’iniziativa che arricchisce ulteriormente l’offerta sportiva anche nelle nostre frazioni, contribuendo a renderla più varia e accessibile. La stagione sportiva alle porte potrà dunque offrire un’opportunità in più per tante famiglie e ci auguriamo che molti bambini e ragazzi possano conoscere la pratica dell’arrampicata attraverso attività dal taglio educativo, ricreativo e inclusivo, che promuovono la cultura della sicurezza e del movimento all’aria aperta in un ambiente controllato". I corsi per i bambini avranno un costo mensile di 48 euro per quattro lezioni. Ci sarà la possibilità di partecipare anche con i genitori. Per gli adulti saranno attivati corsi sulla tecnica e la sicurezza in arrampicata. Infine, sempre durante l’inverno, l’Orsa Maggiore punta ad attivare anche corsi di teatro per bambini. L’open day si terrà dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 18 e ci sarà per tutti la possibilità di provare l’arrampicata. Per maggiori informazioni: orsamaggioreasd.it.

Matteo Bondi