Villaggio del Fanciullo, la donazione del Rotary

Il Rotary Club Ravenna ha consegnato un set di materiale sportivo al Villaggio del Fanciullo, sede della Msna, la comunità minori stranieri non accompagnati che al momento ospita trenta ragazzi provenienti da Nordafrica, Centrafrica, Albania, Kosovo, Pakistan e Bangladesh, di cui venti facenti parti del progetto Sai del Comune di Ravenna ed altri dieci a carico di servizi diversi.

"Un’azione per regalare un sorriso a chi vive una vita lontana dagli agi e dal benessere", ha affermato la presidente Paola Babini.

Tutti i ragazzi seguono un percorso di alfabetizzazione sia interno che esterno ed una scuola professionale che insegna loro le basi per un inserimento ad hoc nel mondo del lavoro, e nel tempo libero fanno sport, ascoltano musica e passano del tempo tra di loro o con gli amici spostandosi in autonomia in giro per la città utilizzando i mezzi pubblici.

Il range di età degli attuali ospiti si aggira tra i 14 ed i 18 anni e la permanenza in comunità è subordinata al raggiungimento dei 18 anni.