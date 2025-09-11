Villaggio Olimpico sul mercato. L’asta fissata a dicembre. A costruirlo due coop locali

Costa

Passa al Tribunale di Ravenna la vendita giudiziale del Villaggio Olimpico di Sestriere (Torino) che avverrà con asta telematica nel dicembre prossimo. E questo perché la coop Iter e la Federazione delle Cooperative di Ravenna sono proprietarie della società in questione. Una vendita importante che ha un base d’asta di 34,9 milioni con i quali si può acquistare una struttura turistico-alberghiera articolata sulla base di 313 unità abitative e una capienza di 1.182 posti letto che coprono 73.190 metri quadrati di terreno, ripartiti in sette palazzine nel Comune di Sestriere (Torino). La struttura è gestita dalla TH Resort, azienda leader del settore turistico. Come indicato alla nota integrativa del bilancio 2022 risultante alla Camera di Commercio, originariamente la vendita doveva essere posta in essere dal tribunale di Torino. A seguito della sentenza di liquidazione giudiziale, la Curatela, intervenendo nel procedimento pendente davanti al Tribunale di Torino, è riuscita a spostare la competenza per la gestione della liquidazione di tutti i beni al tribunale di Ravenna nel cui circondario ha sede la società "Villaggio Olimpico Srl".

La ragione sta nel fatto che i soci della Villaggio Olimpico, così come risulta sempre dalla nota integrativa e dalla visura camerale, sono le Coop ravennati Iter (in liquidazione giudiziale) e la Federazione delle Cooperative di Ravenna, tanto che l’indirizzo della società è in via Faentina 106, palazzo sede di Legacoop Ravenna, di molte coop e delle varie Federazioni. La vendita è seguita dai curatori fallimentari, i dottori commercialisti di Russi Enrico ed Emilio Babini. La struttura alla cui costruzione partecipò la Iter, poi utilizzata da una moltitudine di inquilini in time sharing – una multiproprietà di natura locatizia – è andata in difficoltà presumibilmente perché i ricavi di soli 300.000 euro risultanti dal bilancio depositato alla Camera di Commercio non erano sufficienti a pagare le spese e le rate dei mutui. A quel punto, sempre come risulta dal bilancio del 2022, su istanza della Regione Piemonte, che aveva prestato garanzia al pool di banche e che era stata richiesta a sua volta dalle banche di coprire il debito, è entrato in campo il tribunale di Torino che ha avviato la procedura esecutiva.

E dopo tre aste andate deserte a Torino, l’ultima per un importo finale di soli 9,6 milioni, la ragione risultò chiara: la struttura aveva il vincolo della residenza turistico alberghiera (RTA) e sui singoli appartamenti insistevano vincoli contrattuali consistenti nel godimento trentennale attribuito ai time sharisti, rendendo di fatto non appetibile la struttura. Ma gli organi preposti alla procedura del Tribunale di Ravenna, come indicato dalla perizia poi redatta nel corso della procedura concorsuale, hanno dimostrato, sulla base di un articolato parere pro veritate reso dall’avvocato Paolo Bontempi, l’inopponibilità alla massa dei creditori di tutti i contratti di time sharing, con la conseguente possibilità di porre in vendita tutte le unità immobiliari del complesso come libere da ogni vincolo verso i time sharisti.

A seguito di ciò, il compendio sarà disponibile all’eventuale acquirente a partire dalla data poi concordata di dicembre 2027. Il Tribunale di Ravenna ha così indetto una gara che sulla base del nuovo assetto proprietario e della possibilità di entrare in possesso dei beni in tempi relativamente rapidi ha fatto raddoppiare la stima del valore del complesso che ora sfiora i 35 milioni (era partito da 19 milioni circa nella prima asta di Torino andata deserta). Vista la notorietà del complesso, è probabile che l’asta riscuota molto interesse. Del resto, esaminando i dati peritali, si evince che se si divide la base d’asta di 35 milioni per il numero di appartamenti si arriva ad un valore unitario vicino ai 100mila euro e ben sotto i valori di mercato di Sestriere.

Attualmente, la società in liquidazione giudiziale Villaggio Olimpico Srl ha un capitale sociale di 8 milioni di euro, di cui il 25% in mano a Federazione delle cooperative della Provincia di Ravenna e i restanti 6 milioni in capo a Iter, Cooperativa ravennate di interventi sul territorio attualmente è in liquidazione. Si può dire che i guai di questa cooperativa siano nati all’indomani del suo apice, raggiunto quando la Iter costruì gli impianti di gara e il Villaggio olimpico per le Olimpiadi invernali di Torino del 2006. Allora la Iter occupava circa 500 addetti, ma poco dopo il settore delle costruzioni nel nostro paese è andato in crisi; una crisi lunga quella dell’edilizia, tanto lunga che perdura tuttora, e che in questi anni ha falcidiato migliaia di piccole e grandi imprese e centinaia di migliaia di posti di lavoro nel settore.