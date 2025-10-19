Villaggio turistico a Savio. Contestato l’ampliamento: "Si trova vicino all’Ortazzo. Servono altre valutazioni"

Non deve essere concesso l’ampliamento di un villaggio turistico in viale dei Lombardi 66, a Savio, già passato al vaglio della Conferenza dei Servizi e autorizzato da una delibera della giunta comunale datata 30 settembre. Ad opporsi alla decisione, con un ricorso straordinario presentato al Presidente della Repubblica, sono state l’associazione Animal Liberation (sede a Bologna, ma con diramazioni territoriali, Ravenna inclusa) e Panda Imola, con il supporto di Italia Nostra - sezione di Ravenna. La richiesta di ampliamento del villaggio turistico - da parte di Società Agricola Valentini Giovanni e Pantoli Carla - è del 2022: questo allargamento è previsto ad est della struttura già esistente e avverrebbe a 180 metri dalla zona C dell’Ortazzo-Ortazzino. Esiste poi un secondo villaggio, almeno dal 2020, denominato ’Valentini Ovest’, che dista meno di 50 metri dalla prima struttura (proprietario è Giorgio Valentini). In totale, si legge nel ricorso straordinario presentato per le associazioni dall’avvocato Giuliano Picchio del Foro di Perugia, "considerando i villaggi esistenti, l’area su cui sorge il ristorante ’La Casina’ (posto tra i due villaggi), altri immobili di pertinenza, il progetto di ampliamento oggetto di richiesta, si stima una superficie fondiaria di 4,5 ettari".

Per i ricorrenti la giusta valutazione sarebbe stata quella "di un complesso turistico unitario", vista la contiguità tra le due strutture ricettive, così da dover essere sottoposto sia alla Via che alla Vinca, cioè a valutazioni di impatto ambientale. Così non è stato, perché durante l’iter di approvazione del progetto, "si è scelto di suddividere siffatto complesso turistico in due entità differenti, in ciò attenendosi essenzialmente alla suddivisione sul piano gestionale": il villaggio ’Valentini Ovest’ (facente capo come detto a Giorgio Valentini) e il villaggio ’La Casina sul Mar’, parzialmente confinante a ovest con il ristorante ’La Casina’, a cui verrà affiancato l’ampliamento.

Però la realtà, argomenta l’avvocato, sarebbe un’altra, perché "l’oggetto del progetto a cui si riferiscono gli elaborati (presentati dai proponenti, ndr), i pareri e la delibera finale di approvazione", fanno riferimento "ad un progetto di ampliamento di un unico villaggio, rispetto ai due già esistenti". L’impatto delle strutture dal punto di vista ambientale dovrebbe essere considerato unitariamente. "Invece la procedura di approvazione è stata portata avanti considerando le strutture già esistenti come due entità completamente autonome, non solo dal punto di vista gestionale, ma anche dal punto di vista ambientale". Considerando i parametri delle singole strutture (a differenza di quella ’maxi’), è venuto meno l’obbligo di sottoporre l’operazione a Via e Vinca.

Proprio la mancata sottoposizione a Valutazione di Impatto Ambientale del progetto è il motivo cardine del ricorso (ad essa si aggiunge, come detto, anche l’omessa sottoposizione a Vinca - Valutazione di Incidenza Ambientale: essa viene ritenuta "inopportuna e illegittima", vista anche la vicinanza con il sito Rete Natura 2000). Il villaggio potrà ospitare fino a 600 clienti (esattamente 616; l’ampliamento ne aggiungerebbe 176). Al Presidente della Repubblica si chiede di dichiarare "l’illegittimità degli atti impugnati".