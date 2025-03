Villalta, Carone e Degli Uberti. I vincitori dell’Alloro di Dante

Ecco i vincitori dell’Alloro di Dante 2025, un premio internazionale il cui fine è mantenere viva la memoria, la tradizione e l’eredità di Dante Alighieri. Fondato e diretto dal poeta e artista Paolo Gambi il premio è organizzato insieme a Rinascimento poetico e al Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna, custodi della memoria di Dante.

Nell’edizione di quest’anno si è deciso di ampliare le categorie di premiazione. Non verrà quindi incoronato solo un grande poeta, ma anche altre personalità che incarnano lo spirito e la tradizione dantesca. I premiati con l’Alloro di Dante 2025 sono: Gian Mario Villalta: poeta e scrittore italiano nato nel 1959 a Visinale di Pasiano, in provincia di Pordenone. Laureato in Lettere Moderne all’Università di Bologna, Villalta è dal 2002 direttore artistico del festival ’Pordenonelegge’.

Pierdavide Carone: cantautore nato a Roma il 30 giugno 1988, ha raggiunto la notorietà nel 2010 partecipando alla nona edizione del talent show ’Amici’ di Maria De Filippi. Pier Felice degli Uberti: nato nel 1955 a Casale Monferrato, è uno dei massimi esperti mondiali nelle discipline documentarie della storia, quali araldica, genealogia, diritto nobiliare ed ordini cavallereschi.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 22 marzo alle 21 presso la Basilica di San Francesco a Ravenna. L’ingresso è libero e la serata sarà accompagnata dalle esibizioni della Cappella Musicale della Basilica di San Francesco.