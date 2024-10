Villanova di Bagnacavallo, la festa della Madonna del Rosario

Villanova di Bagnacavallo ospiterà da oggi a domenica 13 ottobre la Festa della Madonna del Rosario, nota anche come Festa d’ottobre, organizzata dalla parrocchia Sant’Apollinare con musica, spettacoli, animazioni e gastronomia.

La festa è stata confermata nonostante la recente alluvione; il consiglio parrocchiale ha deciso infatti di non rinunciare a questo evento "per dare possibilità a tutti di ritrovarsi nella convivialità. Inoltre l’utile della festa e della pesca sarà destinato in parte a chi è stato colpito dall’alluvione a Villanova e Traversara e in parte dalla Casa dei nonni di Villanova".

Il primo appuntamento, in programma alle 21 di oggi è con il concerto della Sonia Davis band. Domani alle 21.30, il palco della festa vedrà invece protagonista la After Ego band. Tante iniziative anche sabato e domenica. Tutte le sere a partire dalle 19 funzionerà uno stand gastronomico con varie specialità e con possibilità di asporto (prenotazioni al 339 7237490 – GianFrancesca). Info:

www.bagnacavallocultura.it.