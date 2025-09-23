Vini ad arte ha spento 20 candeline

’Vini ad Arte’ ha compiuto vent’anni cambiando casa: l’edizione 2025 si è svolta per la prima volta a Casa Spadoni a Faenza, segnando una nuova fase per la manifestazione che negli anni si è affermata come vetrina del vino romagnolo. La novità principale è stata l’apertura a un pubblico selezionato di appassionati, oltre ai professionisti del settore. Un segnale di maggiore inclusività, che ha permesso a non addetti ai lavori di conoscere da vicino produttori e vini del territorio. Sessanta le cantine presenti, con banchi d’assaggio animati da rossi strutturati e bianchi freschi, a testimonianza della varietà enologica della Romagna.

Nel pomeriggio i banchi hanno visto il via vai di sommelier, ristoratori, distributori ed enotecari, interessati ad aggiornare le proprie carte e a scoprire le novità. Tra i protagonisti, il Sangiovese di Romagna, presentato in più versioni a conferma della sua versatilità. Accanto alle degustazioni, non è mancata la proposta gastronomica, che ha intrecciato prodotti tipici e vini in un percorso libero definito ’walk around tasting’. Atmosfera conviviale e ospitalità dei produttori hanno favorito contatti e nuovi scambi commerciali. Spazio anche all’approfondimento, con una masterclass dedicata alle annate storiche di Romagna Sangiovese dagli anni Novanta, condotta dal critico Filippo Bartolotta. Un viaggio nella longevità del vitigno, pensato per evidenziare l’evoluzione del Sangiovese e stimolare una riflessione sul suo potenziale.