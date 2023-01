Vinokilo riempie il Mercato Coperto E tra i visitatori c’è Gene Gnocchi

Lunghe file alla scala mobile del Mercato Coperto di Ravenna, per raggiungere la Terrazza che ha ospitato l’evento Vinokilo, acquisto di abiti vintage a peso, senza rinunciare all’enogastronomia. Nei tre giorni (venerdì, sabato e domenica) a visitare il padiglione sopraelevato del Mercato di piazza Costa, sono state circa 4mila persone.

Vinokilo nasce in Germania nel 2016. È un appuntamento itinerante di vendita al chilo di vestiti di seconda mano e vintage. Per il primo giorno i capi vengono venduti a 50 euro al chilo, il secondo a 40 e il terzo e ultimo giorno a 30 al chilo. Quest’anno l’evento internazionale, oltre a Ravenna, farà tappa a Berlino (Germania), Haarlem (Olanda), Brugge (Belgio), Lugano (Svizzera), Roma e Firenze. In vendita c’è il vestiario che andava dagli anni ’60 al 2000. Tra gli acquisti più gettonati giubbotti di pelle nera e di jeans, camicie a quadrettoni rossi o verdi, minigonne, soprabiti lunghi, poncho e mantelle fatte a mano, jeans e pantaloni a zampa di elefante.

La scelta dell’abbigliamento è stata accompagnata da musica da discoteca. Tra gli appassionati che hanno visitato Vinokilo, anche Gene Gnocchi arrivato con la famiglia. L’artista era già stato ospite del Mercato Coperto il 27 dicembre con uno spettacolo da ‘tutto esaurito’.