Vintage festival rinviato a novembre ma ecco alcuni eventi

È rimandato a novembre, causa maltempo, il secondo appuntamento con il Lugo Vintage Festival. I 300 espositori da tutta Italia torneranno nel cuore di Lugo il 16 e 17 novembre. Non subiranno particolari modifiche invece gli eventi collaterali al coperto. Il negozio A.N.G.E.L.O. continua a proporre l’Happy Kilo, e per domani conferma l’iniziativa Mani nel Sacco. Alle 19 di oggi alle Pescherie della Rocca è atteso l’arrivo della Dune Buggy rossa con cappottina gialla protagonista della pellicola firmata da Italo Zingarelli, regista originario di Lugo al quale, domani, sarà offerto il tributo ‘Lui era Trinità’, docufilm dedicato alla sua vita, proiettato alle 20,30 e anticipato, alle 17, dalla presentazione del libro ‘Il sognatore. Io, gli Oliver Onions e tutta una vita’, scritto da Guido de Angelis, presente all’evento. Sempre nella serata di oggi, alle 21, alle Pescherie si svolgerà il talk con Cico Dj e il cantautore Michele Fenati dedicato alle colonne sonore nel cinema italiano degli anni 70/80. Domani dalle 10.30 si terrà nella stessa location, ‘Ciak!Si Crea’, workshop creativo per i bambini dai 6 agli 11 anni di Marco Tagliavini. Alle 16, invece, nella sede di Flexi Music in via Macello Vecchio ci sarà il djset con talk musicale ‘The breaks-nascita ed evoluzione della cultura hip-hop’ a cura di 12 Pollici Social Club. Per domani e domenica resta confermata la possibilità di visitare – su prenotazione (www.apritimoda.it) gli Archivi Mazzini di Massa Lombarda. Infine, domenica 20 si potrà assistere alle proiezioni delle 11 e delle 17 alle Pescherie della pellicola ‘Altrimenti ci arrabbiamo’, classico di Bud Spencer e Terence Hill, nel 50esimo anniversario dell’uscita.