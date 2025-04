Vintage festival, si comincia tra usato d’annata e swap party

Alle 10 di oggi si apre ufficialmente a Lugo la 37esima edizione del Lugo Vintage Festival. Dopo l’inaugurazione della mostra ‘Pictures of you’ avvenuta nel pomeriggio di ieri alle Pescherie della Rocca, la manifestazione è pronta a entrare nel vivo con i suoi 300 espositori fra 13 e 83 anni provenienti da tutta Italia in un raggio che spazia da Trieste a Roma, per un totale di quasi due chilometri di banchi allestiti nel centro cittadino nei quali saranno esposti, fino alle 20, capi di abbigliamento, accessori, complementi di arredo e tanto altro. Due gli eventi collaterali dedicati in particolare alla musica. Alle 17, alle Pescherie della Rocca, ci sarà l’esibizione live della Glory Days Band - Bruce Springsteen songs organizzata da Rebel House e Associazione Nebraska seguita, alle 21.30 dall’after party con Darko/Mat7Reggis che destinerà parte del ricavato all’associazione Tba per le attività di sostegno alle famiglie affette da malattie neuro degenerative. La giornata sarà caratterizzate anche dall’apertura del primo swap party per adolescenti che in uno spazio sfitto delle logge del Pavaglione, vicino al bar Smile, interesserà le classi 4^B SC e 3^F del Polo Tecnico di Lugo. Il progetto prevede che tutti i ragazzi e le ragazze tra i 13 e 30 anni possano scambiare abiti e accessori che non portano più con altri. Fra i tanti banchi espositivi, troverà spazio in largo della Repubblica anche il foto set allestito da Ncf-Nuovo Circolo Fotografico di Fusignano a disposizione per scattare e stampare foto ricordo al pubblico mentre nell’ex negozio ‘La Calza’, sempre sotto al Pavaglione sarà allestito l’Analogico Spazio Effimero, spazio culturale, di incontro e condivisione dove, fino a domenica si alterneranno djset, musica in vinile, podcast ‘dal vivo’.

Altra novità riguarda la riapertura dell’area ‘cheap vintage’, all’interno del Vintage Palace di A.N.G.E.L.O che offre una selezione accurata di abbigliamento e accessori vintage & second-hand da da 1 a 35 euro. Due le mostre in programma, ‘Scart: il lato bello e utile del rifiuto’, organizzata fino al 21 aprile nel Palazzo della Cassa di Risparmio e Fondazione del Monte e ‘Pictures of you’, allestita per la durata della manifestazione, dedicata al dj, giornalista e scrittore Massimo Cotto scomparso lo scorso anno. L’esposizione, prodotta da Rebel House, offre al pubblico una carrellata delle opere fotografiche dell’artista Henry Ruggeri sulle quali, inquadrando il qrcode, è possibile ascoltare i racconti, gli aneddoti e le curiosità che Massimo Cotto aveva raccolto e custodito nei suoi tanti anni di lavoro dietro le quinte della scena musicale internazionale.

Monia Savioli