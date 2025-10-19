Vintage, festival super. Edizione speciale il 30 novembre

Ci si è accalcati per due giorni intorno al Pavaglione, ovunque ci fosse un espositore c’erano persone che guardavano, valutavano o compravano un capo di abbigliamento vintage, una lampada o un giocattolo d’epoca. Il bel tempo ha di certo dato una mano, ma la 38esima edizione di Lugo Vintage Festival ha superato ogni più rosea aspettativa per qualità e numero di persone che hanno affollato il centro. Gli organizzatori stimano in circa 20mila le presenze nelle due giornate. "Siamo abituati ai grandi numeri quando si parla del vintage festival, ma, davvero, anche noi dell’organizzazione siamo rimasti piacevolmente sgomenti di fronte a così tanta affluenza – dichiara Ilaria Laghi, responsabile organizzativa del festival –. Ogni anno investiamo sempre di più in promozione e nella qualità dell’offerta del festival, sia per quanto riguarda Vintage per un giorno, il vintage market e l’offerta culturale degli eventi collaterali. Il risultato ha premiato lo sforzo".

Quest'anno il festival più amato dai collezionisti riserva però una sorpresa: il 30 novembre si svolgerà sotto le logge un'edizione straordinaria con 100 espositori selezionati e molti eventi collaterali. L'edizione strizzerà l'occhio al Natale e darà la possibilità di trovare regali sostenibili e originali. "Quello del Lugo Vintage Festival è un successo che vediamo rinnovarsi e accrescersi ogni anno, ma non bisogna pensare che sia scontato – commenta l'assessore alla Cultura, Gianmarco Rossato –. C'è tantissimo lavoro dietro a questa iniziativa che fonde con intelligenza la cultura, l'eleganza, l'abbigliamento e il divertimento. Oltre alle capacità e alla professionalità degli organizzatori, che riescono a portare al Pavaglione uno dei più importanti mercati del vintage in regione, va sottolineato l'impegno sinergico del Comune e delle tante associazioni e attività che contribuiscono in prima persona alla riuscita di un evento oltremodo identitario per Lugo".