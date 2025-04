Vintage Festival, un bilancio più che positivo

Bilancio positivo per la 57° edizione del Vintage Festival di Lugo che ha chiuso i battenti domenica scorsa. La kermesse dedicata al commercio di abiti, accessori e oggetti d’epoca ha di nuovo conquistato l’attenzione del pubblico che ha deciso di sfidare il calo delle temperature di domenica per riversarsi comunque nella piazza di Lugo. Il tempo ballerino ha certamente concentrato la maggior parte dei visitatori nella prima delle due giornate, quella di sabato.

"È stato un weekend non facile dal momento che il meteo ci ha proposto temperature caraibiche al sabato e artiche la domenica – riflette Ilaria Laghi, responsabile della segreteria organizzativa dell’evento – ma fortunatamente senza pioggia". In attesa di riproporre la magia esercitata dalla caccia al capo o all’oggetto vintage dei desideri in occasione della prossima edizione prevista per l’11 e 12 ottobre che promette una attenzione maggiore verso il mondo dei comics, non mancano le valutazioni relative all’iniziativa appena conclusa. "E’ stato ottimo il riscontro ottenuto dall’ampliamento di Largo Relencini e dalla nuova postazione dei foodtruck organizzata a piedi del monumento – continua Laghi –. Quello che ci rende più orgogliosi anche perché quasi inatteso è il successo avuto dal primo swap party organizzato con il coinvolgimento del polo tecnico di Lugo. La cosa – continua – ci fa pensare di poter riproporre l’iniziativa magari estendendola ad altre scuole oppure pensandola a rotazione, in modo che per ogni edizione ci sia un istituto diverso".

Il progetto swap ha permesso ai ragazzi e alle ragazze di età compresa tra i 13 e 30 anni di scambiare abiti e accessori che non portano più, con altri sulla base di un rapporto di valore misurato da gettoni. All’iniziativa, collocata in uno spazio sfitto delle logge del Pavaglione, vicino al Bar Smile, hanno partecipato le classi 4B SC e 3F del Polo Tecnico di Lugo.

"Infine – continua Laghi – è piaciuta tantissimo l’idea dell’Analogico Spazio Effimero, un negozio "vestito" dal punto musical-culturale allestito sempre in uno degli spazi sfitti del Pavaglione in quello che un tempo era ’La Calza’. Speriamo che anche in futuro – conclude – ci sia la possibilità di organizzare altre iniziative in spazi simili". L’appuntamento con il Vintage Festival si rinnova quindi per l’autunno. Dopo aver dato risalto a cinema, musica e stile, il prossimo obiettivo è la ricerca di una valorizzazione del fumetto, altra arte particolarmente apprezzata da un pubblico ampio ed eterogeneo.

