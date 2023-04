Vinto a Faenza un vitalizio del gioco ’Win for life’

La fortuna bacia Faenza, e più precisamente il Borgo. Alle 12 in punto di ieri infatti si è tenuta l’estrazione del gioco ‘Win for Life Classico’ e grazie alla combinazione vincente indovinata, dieci numeri su venti più un numerone, un fortunato cittadino si è aggiudicato la vincita massima: una rendita di tremila euro al mese per vent’anni. A conti fatti 740mila euro. La schedina è stata venduta proprio in Borgo, nella Tabaccheria del Ponte di Corso Europa 2, gestita da Marcello Utili, il quale fino alle telefonate ricevute era ignaro della ragguardevole vincita totalizzata grazie a un biglietto da pochi euro: "Non ne sapevo nulla – racconta Utili –, tra l’altro quello è un gioco in cui a ogni ora c’è un’estrazione". Utili è titolare della Tabaccheria del Ponte da una decina di anni e in questo lasso di tempo "avevamo registrato qualche vincita per esempio al Lotto e ai Gratta e Vinci. In qualche caso abbiamo anche superato i 10mila euro di premi ma questa è proprio la cifra più alta in assoluto".

Stando a quanto racconta il tabaccaio la rosa dei vincitori dovrebbe essere non troppo ampia: "Non sono moltissime le persone che giocano abitualmente al ‘Win for Life’. Ce ne sono molti di più che giocano invece al Superenalotto. Sinceramente non mi ricordo a chi ho venduto la schedina però che sia stata una da un euro, forse due". Un’idea su chi possa essere il fortunato vincitore però "potrei essermela fatta – rivela il titolare – ma non dico nulla". Fino al tardo pomeriggio di ieri comunque nessuno si era fatto vivo. "Non faremo feste, forse la farà il fortunato, o almeno se avessi vinto io quella cifra di certo una festa la farei – scherza Utili –. A noi inoltre non spettano percentuali". A risultare vincente è stata la schedina del concorso 1519, con la seguente combinazione: 1, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, numerone: 15, con cui è stato decretato il vincitore del 468esimo vitalizio assegnato dal gioco.

d.v.