Vinto il bando Pnrr del Ministero. Il Mic diventa ancora più inclusivo

Un museo sempre più ricco, fruibile e multimediale. Il prossimo 13 dicembre al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza sarà inaugurata la sezione dedicata alla ceramica dell’Asia Orientale, cultura che ha influenzato più a lungo lo sviluppo della ceramica del mondo e che ha affascinato l’Europa entrando con i suoi canoni estetici. La sala conterà l’esposizione di oltre 300 manufatti ceramici dal settimo secolo ai tempi moderni, sarà infatti riallestita con particolare attenzione all’accessibilità e alla fruibilità del patrimonio da parte del maggior pubblico possibile, comprese le persone con disabilità fisiche e cognitive. Un passo in avanti nell’affermazione del diritto alla cultura, non solo inteso come dialogo tra le culture del mondo ma anche, come sancito nella dichiarazione universale dei diritti umani, il godere delle arti e la partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

Proprio in virtù di ciò "Oltre ai lavori edili per il superamento di dislivelli fisici, la realizzazione di apparati didattici accessibili, introduzioni in braille, percorsi tattili e audio guide per le persone con difficoltà visive – evidenziano dal Mic –, è prevista la proposta di un percorso video in Lis (la lingua dei segni, nda) per le persone sorde e l’utilizzo di pannelli con info-grafiche realizzate con il metodo della Comunicazione Aumentativa e Alternativa". Grande attenzione inoltre "verrà fornita alle tecnologie multimediali che permettono di superare le barriere cognitive e fisiche. Lungo il percorso sono previste esperienze di realtà aumentata e la costruzione di ambienti virtuali in grado di fornire al visitatore un’esperienza di apprendimento emotivo: questo grazie a suggestioni sensoriali che riproducono i diversi contesti della cultura asiatica".

Un museo dunque anche più inclusivo proprio attraverso la realizzazione di allestimenti accessibili per i quali il Ministero della Cultura ha stanziato 1,2 milioni di euro tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un bando al quale il Museo Internazionale delle Ceramiche ha partecipato, risultando assegnatario di risorse per complessivi 80mila euro. " Siamo molto soddisfatti — ha detto la direttrice del Mic Claudia Casali, — questo finanziamento si inserisce in una serie di azioni volte al miglioramento del nostro patrimonio che il Museo sta mettendo in atto da diversi anni. Il contributo servirà a completare un progetto in corso di una sezione importantissima per la storia della ceramica internazionale. L’inserimento di supporti multimediali consentiranno una maggiore e migliore fruizione del patrimonio esposto, con l’aggiunta di uno storytelling indispensabile per la lettura di civiltà lontane nel tempo".