Viola divieto di avvicinamento. Finisce in carcere

Nei giorni scorsi la polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Ravenna, nei confronti di un 43enne di nazionalità italiana e residente in un comune del faentino. La misura è scattata dopo che la ex convivente si era presentata al Comando per denunciare il mancato rispetto del divieto d’avvicinamento cui l’uomo era stato sottoposto dopo una prima denuncia che la donna aveva presentato, sempre alla polizia locale, all’inizio dell’anno. In quell’occasione, dopo l’attività investigativa svolta dai vigili e coordinata dalla Procura di Ravenna, era stato appurato quanto i comportamenti del 43enne rientrassero nell’alveo dei reati per i quali è previsto il Codice rosso.

L’uomo infatti aveva preso a perseguitare la ex, seguendola o facendosi trovare nei luoghi che frequentava e attraverso decine e decine di messaggi sullo smartphone. Il GIP di Ravenna, in quell’occasione, aveva emesso, nei confronti dell’uomo il divieto di avvicinare e contattare la vittima attraverso qualsiasi mezzo, compreso quello informatico, misura però che era stata disattesa dal 43enne. Il mancato rispetto dell’ordine del Gip ha portato al conseguente aggravamento della misura cautelare, commutata dal giudice in custodia cautelare in carcere. L’uomo, dopo essere stato rintracciato dagli agenti del nucleo di polizia giudiziaria del Comando di via Baliatico, è stato dichiarato in arresto e portato al carcere di Ravenna.