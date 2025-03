Violenta grandinata . Tappeto di chicchi e danni

Una violenta gradinata ha investito ieri, intorno alle 16, la città e le campagne che la circondano: chicchi grandi quasi ciliegie si sono riversati su campi e abitazioni, imbiancando prati e strade, come al termine di una nevicata, creando cumuli di ghiaccio raramente visti in passato. La perturbazione, presentatasi in due diverse ondate, si è poi spostata verso il centro, dove pure ha ricoperto di ghiaccio le strade della città. Ovunque si assisteva alla stessa scena: persone che si precipitavano sui terrazzi per mettere in salvo piante e fiori affacciati sui balconi. In alcuni punti la municipale è dovuta intervenire per valutare la sicurezza delle strade colpite da nubifragi e allagamenti. E’ però tra i campi che la grandinata ha causato i maggiori danni: "Oggi l’ennesimo schiaffo all’agricoltura ravennate – lamenta Coldiretti – con il maltempo che ha colpito duro parte della Bassa Romagna e del Faentino. Nel pomeriggio, dopo una mattinata soleggiata che aveva visto la colonnina di mercurio salire sino a 20 gradi, una violenta perturbazione si è abbattuta sulle coltivazioni, scaricando su frutteti in fiore centimetri e centimetri di grandine e fino a 50 millimetri di pioggia torrenziale. La tempesta di ghiaccio, con chicchi del diametro anche di una ciliegia, è stata intensa e prolungata, in particolare tra Cotignola e Barbiano, e nel Faentino, con campi imbiancati e allagati lungo la via Emilia, verso Est, ma anche nelle aree di campagna comprese tra Reda, la Brisighellese e la città. Le colture, già provate dalle recenti gelate, hanno certamente subito un nuovo duro shock. Coldiretti Ravenna sta già contattando tutti gli associati delle zone colpite dal maltempo al fine di delineare con precisione il territorio danneggiato, accertare le reali perdite economiche e fondiarie subite e procedere così con la richiesta di applicazione dei benefici di legge".