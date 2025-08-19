Violenta lite al supermercato. Intervengono i carabinieri

Continuano i servizi di controllo del territorio svolti nel fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di Ravenna, con attività di vigilanza mirata nel centro città e nel litorale, zone maggiormente frequentata dai giovani al fine di contrastare le condotte illecite. Durante i controlli, svolti nelle fasce orarie pomeridiana e serale, hanno preso parte un significativo numero di pattuglie, nell’ottica di rafforzare l’attività di prevenzione di ogni forma di reato.

In particolare, durante lo scorso fine settimana, sono state denunciate sette persone, di cui due resesi responsabili di detenzione illecita di sostanza stupefacenti ai fini di spaccio, una per evasione dagli arresti domiciliari, una per minaccia aggravata e percosse, avvenuto all’interno di un supermercato in Punta Marina tra un 25 enne e il proprietario dello stesso. La lite, accesa per futili motivi, è iniziata prima con l’aggressione verbale e poi degenerata fisicamente, tant’è che gli altri clienti spaventati dalla situazione si sono visti costretti a richiedere l’intervento di una pattuglia.

Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale si è posto in essere un dispiegamento di specifici dispositivi operativi, anche con l’ausilio della Squadra di Intervento Operativo del III° Reggimento CC Lombardia di Milano, in prossimità dei centri abitati e lungo le principali vie di comunicazione che ha consentito di procedere al controllo di oltre 250 mezzi e identificare più di 150 persone, di cui una è stata denunciata per guida in stato di ebrezza alcolica poiché sorpresa alla guida della propria auto con tasso alcolemico di 1,37 g/l. Altre due persone sono state invece sanzionate amministrativamente per essersi posti alla guida con tassi alcolemici di 0,78 g/l e 0,63 g/l. Diverse sono state anche le contravvenzioni per uso del telefono cellulare durante alla guida, comportando così, oltre alla sanzione pecuniaria anche la decurtazione dei punti sulla patente di guida. Un altro giovane è stato invece segnalato alla Prefettura per uso personale.

I carabinieri di Cervia-Milano Marittima, infine, hanno arrestato anche un 34 enne straniero, poiché dal controllo è risultato gravato da un ordine per la carcerazione poiché ritenuto responsabile di rapina, furto aggravato e lesioni personali, dovendo espiare la pena residua di anni 2 e mesi 5 di reclusione.