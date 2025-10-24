"Violentata a 17 anni su un lettino", assolto imputato 18enne

Giovanissimi entrambi, ed entrambi emiliani; lui 18enne lavoratore stagionale sulla riviera cervese, lei 17enne turista in vacanza. Si erano conosciuti attraverso i social; poi, scoprendo di trovarsi entrambi a Cervia, avevano deciso di incontrarsi di persona. E qui le strade si biforcano: perché a detta di lei, quel giovane l’aveva violentata di notte in spiaggia. Secondo lui invece si era trattato di un rapporto consensuale. Nel tardo pomeriggio di ieri il collegio penale del tribunale di Ravenna presieduto dal giudice Antonella Guidomei, ha assolto il 18enne - difeso dagli avvocati Silvia Subini e Andrea Valentinotti - "perché il fatto non costituisce reato". Di segno analogo - pur sotto la formula della prova insufficiente o contraddittoria - era stata la richiesta del pm Francesco Coco. Secondo l’avvocato di parte civile Roberta Del Monaco, l’imputato andava invece condannato anche a risarcire la giovane. Il 18enne era presente in aula alla lettera del verdetto; non c’era invece la ragazza.

I fatti risalgono alla notte tra il 24 e il 25 luglio del 2023. Dopo i contatti sui social, lei in una occasione lo era andato a salutare dopo il lavoro; quindi si erano visti un paio di volte di persona, compresa quella della lamentata violenza. La questione era sorta quando lei si era confidata in famiglia raccontando i dettagli di un rapporto sessuale a cui, a suo dire, era stata costretta. Dalla conseguente denuncia dei genitori, nel novembre dell’anno scorso il giovane era stato rinviato a giudizio per violenza sessuale aggravata dalla minore età della ragazza nonostante lui avesse sempre respinto con decisione ogni addebito: tanto che la difesa aveva per lui chiesto il non luogo a procedere.

Secondo quanto ipotizzato in prima battuta dall’accusa, la notte del loro ultimo incontro, l’imputato, tenendo ferma la minore per i capelli e poi usando le braccia, l’aveva costretta a subire rapporti sessuali. Alla fine lei era riuscita a liberarsi e ad allontanarlo da sé. La difesa, mettendo in risalto il fatto che ci si trovasse di fronte a una ricostruzione antitetica dell’accaduto, ha sempre sostenuto che lei avesse offerto a lui una chiara manifestazione del consenso. Che è proprio la materia di questa vicenda: il consenso e la sua percezione. Per capire come i giudici abbiano inquadrato la questione, bisognerà naturalmente attendere che, entro 90 giorni, vengano depositate le motivazioni della sentenza. Nel frattempo potremmo rifarci a quanto sostenuto dal pm nella sua requisitoria. "Siamo di fronte - ha ricordato Coco in aula - a una situazione nella quale, in definitiva, la prova dell’accaduto risiede nella solidità e consistenza delle narrazioni delle parti coinvolte". La distanza della denuncia dai fatti, aveva impedito di avere a disposizione eventuali prove "medico-scientifiche di quanto accaduto". Nel complesso dunque "non abbiamo referti sul rapporto, non abbiamo testimoni diretti".

Unica certezza è che quella notte i due ragazzi andarono in spiaggia con due dei rispettivi amici, i quali poi si erano allontanati. Quindi il 18enne si era appartato con la 17enne su un lettino imboccando un rapporto a detta di "entrambi consenziente". Da qui "i racconti divergono e completamente: l’indagato descrive una serie di effusioni consenzienti e reciproche e la persona offesa percepisce invece tutt’altro". Come dire una situazione "ai limiti, concettuali e giuridici, del concetto di ’consenso’ nell’ambito dei rapporti sessuali".

Andrea Colombari