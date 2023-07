"Violentata da due nella loro stanza d’hotel"

La notte con un ragazzo conosciuto la sera stessa, in uno dei locali della movida di Milano Marittima, si è conclusa nel peggiore dei modi, con un tentativo di violenza sessuale di gruppo. Questo ha denunciato una 20enne ai carabinieri della compagnia di Cervia Milano Marittima, ora al lavoro per cercare di ricostruire l’episodio in ogni dettaglio. Dagli investigatori per il momento non trapela nulla. Si sa solamente che ci sono due indagati a piede libero e che sono accusati di violenza sessuale di gruppo. Si tratta di due giovani di 32 e 34 anni, entrambi residenti nella provincia di Monza-Brianza.

La vittima è invece di Ravenna e al momento l’accusa si basa fondamentalmente sul suo racconto. È stata lei stessa, domenica mattina, a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine telefonando dall’albergo che per il fine settimana la ospitava assieme ad un’amica, una struttura diversa da quella in cui dimoravano i due indagati e divenuta teatro della presunta violenza. Durante la serata la ventenne aveva conosciuto i ragazzi brianzoli e, in particolare, la simpatia con il 32enne era approdata a un rapporto sessuale che i due hanno avuto nella camera d’albergo del ragazzo. Fin qui tutto nella norma, ma è quanto accaduto dopo che dovrà essere oggetto di approfondimenti. La ragazza, infatti, successivamente è tornata assieme al ragazzo nella propria stanza d’albergo, che però in quel momento era occupata dalla sua amica. Questo avrebbe indotto la 20enne a tornare nell’albergo del giovane brianzolo e a passare la notte lì. Qui la giovane si è addormentata, ma con lei oltre al ragazzo con cui aveva avuto il rapporto sessuale era presente anche l’amico di lui 34enne.

Ed è in quel contesto, mentre dormiva, che si sarebbe svegliata dopo che entrambi la stavano palpeggiando. La giovane avrebbe vissuto questo come un vero choc, che l’ha spinta a urlare e scappare da quella stanza. Immediatamente ha raggiunto l’amica nella camera d’albergo dove alloggiava e da qui ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i militari della caserma di Milano Marittima, che hanno ascoltato il racconto della giovane in ogni dettaglio. La stessa è stata poi soccorsa da personale del 118 e accompagnata all’ospedale civile di Ravenna, dove è scattato il protocollo operativo previsto per la gestione dei casi di violenza sessuale, che prevede visite mediche, esami anche tossicologici e colloqui.

Probabilmente la Procura ne attenderà l’esito per valutare ulteriori ed eventuali provvedimenti nei confronti dei due indagati, che la stessa mattina sono stati rintracciati, sulla base del racconto fatto dalla ragazza, e identificati. Se anche le moleste di natura sessuale non sarebbero andate oltre i palpeggiamenti, si può configurare ugualmente il reato che a entrambi viene contestato.

Lorenzo Priviato