"Violentata e maltrattata", condannato

Sette anni di carcere, giusto qualche mese in meno rispetto a quanto aveva chiesto la procura. E’ la pena inflitta ieri mattina a un ultraquarantenne di origine straniera (ma residente da tempo a Massa Lombarda) per i maltrattamenti e le violenze sessuali che l’accusa ha ricostruito ai danni della moglie, una connazionale più giovane di lui poi ospitata in un centro protetto dell’associazione lughese ‘Demetra donne in aiuto’. A lei - parte civile con l’avvocato Alessandra Giovannini - è stata inoltre riconosciuta una provvisionale di 30 mila euro. Mentre per l’imputato è stata confermata la misura cautelare.

L’uomo in carcere non c’era finito subito. Era accaduto quando, nell’agosto 2022, una volta ricevuto l’avviso di conclusione indagine, aveva inviato alcuni messaggi vocali alla madre di sua moglie promettendole, secondo l’accusa, di spedirle la figlia sottoterra. E da quel momento fino all’apertura del dibattimento, era rimasto in cella per ottenere quindi i domiciliari a casa di un fratello e infine l’obbligo di dimora in altro comune e il divieto di avvicinamento alla ex.

Le indagini erano partite da varie denunce che la donna aveva presentato ai carabinieri. Le successive verifiche erano arrivate ad attribuire al consorte maltrattamenti in famiglia dal 2019 alla primavera 2022. In particolare secondo la richiesta di rinvio a giudizio, l’imputato, in preda a un’alterazione dovuta ad alcol e stupefacenti - come peraltro sottolineato pure dal pm Stefano Stargiotti nella sua requisitoria -, a lungo aveva aggredito la moglie sia psicologicamente che fisicamente.

Nella lista accusatoria, oltre a vari insulti, figurano calci, schiaffi e pugni su diverse parti del copro. Gli viene contestato pure l’avere afferrato la donna per il collo pronunciando una minaccia esplicita: "Hai il collo talmente piccolo che si fa subito a romperlo". E non sarebbe stata l’unica minaccia proferita verso la compagna tra le mura domestiche: brandendo un coltello da cucina – prosegue l’accusa – le avrebbe promesso questo: "Ti ammazzo, ti faccio a pezzi, ti butto nel fiume" e infine "ti metto la testa dentro al forno", in quella occasione accendendo il fornello.

In altre occasioni sarebbe giunto a chiuderla a chiave dentro casa per impedirle di uscire e andare al lavoro. Un rapporto non proprio paritario secondo quanto ricostruito dal pm: tanto che quando camminavano per strada, lui la costringeva a tenere lo sguardo basso, puntato verso l’asfalto. Il reato più grave attribuito all’uomo, resta però quello legato alle violenze sessuali lamentate dalla donna.