"Violentata in un campo dal mio ex". Giovane rinviato a giudizio

La loro relazione era continuata fino a quando, in una sera di novembre del 2022, lui, a suo dire, aveva abusato di lei in un campo di Fusignano. Era seguito un periodo difficile per la giovane al culmine del quale, grazie a un percorso terapeutico e a quanto accaduto a un’altra ragazza – Giulia Cecchettin, la studentessa veneta sequestrata e ammazzata dall’ex fidanzato nel novembre 2023 –, si era convinta a presentare denuncia. Le indagini dell’apposita sezione della squadra Mobile della polizia e le parole usate dalla giovane in incidente probatorio sono costate ieri mattina davanti al gup Corrado Schiaretti e al pm Stefano Stargiotti il rinvio a giudizio dell’imputato per violenza sessuale aggravata. Si tratta di un 28enne dell Bassa Romagna, difeso dall’avvocato Francesco Papiani. La ragazza si è costituita parte civile con l’avvocato Alessandra Giovannini. Il processo partirà a metà febbraio.

Secondo la denuncia, i due giovani si erano conosciuti nell’estate di alcuni anni fa e avevano intrapreso una relazione altalenante nel contesto della quale avevano avuto rapporti sempre consenzienti. Fino a quella sera di fine novembre 2022 quando avevano fatto un giro e poi si erano appartati in un campo. Ma quelle che erano cominciate come effusioni consenzienti, si sarebbero trasformate in un abuso tanto che - prosegue l’accusa - lei aveva urlato, scalciato; si era pure dimenata cercando invano di liberarsi dalla presa di lui. "Stai tranquilla, non fare casino, non urlare, ti piacerà", le parole che il giovane avrebbe pronunciato per metterla a tacere mentre la teneva ferma. Alla fine lei, in stato di choc, era tornata a casa. E con quel ragazzo si erano rivisti dopo qualche settimana ed erano stati assieme in maniera consenziente: poi lei non ne aveva più voluto sapere schiacciata da quel peso che a caldo non aveva rivelato a nessuno, né familiari né amici. A inizio 2023 i due si erano visti sotto casa di lei: ma la ragazza aveva tagliato corto ed era rientrata. Lui per mesi non si era fatto più vivo. E quando a giugno si era fatto avanti di nuovo, lei avrebbe voluto chiedergli spiegazioni covando l’illusione - sempre secondo la giovane - di ottenere magari un "mi dispiace". Gli aveva ripetuto della sua contrarietà di quella sera: ma lui aveva minimizzato. Un mese dopo il giovane si era fatto di nuovo sotto con i social: ma lei lo aveva bloccato definitivamente. Poi erano seguiti mesi difficili tra senso di colpa e vergogna. Finché l’omicidio Cecchettin le aveva dato il giusto impulso per presentare denuncia. In particolare l’ex lo aveva di nuovo incrociato sul bus, tuttavia evitandolo accuratamente. E a febbraio del 2024, anche grazie al sostegno dell’associazione “Demetra Donne in Aiuto”, ecco la denuncia formale con apertura del fascicolo come da codice rosso. Con incidente probatorio davanti al gip Janos Barlotti nel corso del quale lei aveva ribadito le accuse. Il gup Schiaretti, alla luce di alcuni atteggiamenti autolesionistici dell’imputato, aveva infine deciso per una perizia sulla capacità di intendere e volere di lui il cui esito è stato di conferma e dunque di processabilità.