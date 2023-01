Violentata nell’autostazione delle corriere

Gli accertamenti da parte della Procura e dei carabinieri sono appena agli inizi. Ma quello che dalle indagini si sta profilando sarebbe uno stupro, avvenuto l’altra notte nel piazzale dell’autostazione di Lugo. Una giovane, aggredita di spalle, è stata oggetto di una vera e propria aggressione sessuale. L’autore, un 30enne di Lugo, è stato bloccato ed è finito in manette poco dopo, non distante da luogo della violenza. Con sé aveva ancora il telefono della vittima, che le aveva strappato per impedirle che potesse chiedere aiuto. L’uomo ha alcuni precedenti di polizia ed è stato portato in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria, dove attende l’udienza di convalida dell’arresto. Al momento le accuse di cui è chiamato a rispondere sono violenza sessuale e rapina.

I fatti sono avvenuti nella notte tra il 9 e il 10 gennaio. La stazione delle corriere di viale Oriani si trova nella prima periferia di Lugo, un’area relativamente isolata e non bene illuminata. A quell’ora pare non ci fosse nessuno in zona, né autobus in arrivo o in partenza. Il 30enne ha approfittato del buio e dell’orario per avvicinare la ragazza e aggredirla mentre gli dava le spalle. Tra i due è scoppiata una violenta colluttazione, durante la quale l’uomo ha cercato di sopraffare la sua vittima, tenendola ferma e ponendo in essere la violenza sessuale. La 25enne è riuscita a prendere il cellulare, ma mentre tentava di comporre il numero per chiedere il 112, il suo aggressore glielo ha strappato dalle mani, per poi in un secondo momento darsi alla fuga. La giovane, sotto choc, è riuscita ad attirare l’attenzione di qualche passante. Dì lì all’intervento dei carabinieri è passato poco tempo. Tanto che i militari del nucleo operativo e radiomobile, dopo avere ascoltato il racconto della ragazza e avere raccolto una breve descrizione dell’uomo che aveva abusato di lei, sono riusciti a rintracciare il responsabile di quell’agguto, in una strada non lontana.

Con sé aveva ancora il cellulare della donna, un elemento che di fatto lo inchioderebbe alle proprie responsabilità. La vittima è stata trasportata in ospedale, per essere sottoposta agli accertamenti di prassi in caso di una denuncia di violenza sessuale. Ancora non è emerso se l’aggressore sia riuscito appieno non proprio intento o se la reazione veemente della giovane lo abbia costretto a desistere. La condotta, ad ogni modo, ha certamente configurato una violenza di natura sessuale. In queste ore i militari stanno cercando di raccogliere ulteriori elementi a supporto di quanto riferito dalla vittima, saranno fatte acquisizioni di filmati delle telecamere della zona. L’uomo, davanti al giudice, avrà modo di fornire la propria versione dei fatti.

