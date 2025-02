Violento tamponamento sulla Dir. Abbattuti semaforo e segnaletica

Violento scontro ieri verso le venti sulla Romea Dir all’altezza dell’incrocio con via Canalazzo. Le due auto coinvolte procedevano in direzione Ravenna-Bologna quando è avvenuto lo schianto. Si tratta di una Porsche Panarea e una Ford Fiesta, entrambe con a bordo solo il conducente. La Porsche, secondo i primi rilievi, avrebbe tamponato la Fiesta e, nell’urto, si sarebbe rigirata abbattendo il semaforo posto all’incrocio e altri pali con segnaletica verticale. La Fiesta è stata sbalzata in avanti fermando la sua corsa contro il guard-rail. Sul posto Polizia locale, Vigili del Fuoco e sanitari del 118. Il giovane alla guida della Ford è stato portato in condizioni non gravi all’ospedale di Ravenna mentre per il conducente della Porsche non è stato necessario il trasporto in ospedale. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità.