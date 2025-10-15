Violenza su una 13enne: “Abusata da un parente durante la vacanza”

Ravenna, 15 ottobre 2025 – Un weekend di vacanza con la famiglia a Punta Marina si è trasformato in un incubo per una tredicenne di un comune dell’hinterland milanese. La ragazzina, infatti, come denunciato dalla madre con la quale si era confidata, è finita al centro delle attenzioni di un parente, un 37enne di origine sudamericana, rinviato a giudizio per violenza sessuale aggravata. E ieri mattina in tribunale a Ravenna, davanti al collegio penale presieduto dal giudice Piervittorio Farinella con, a latere, i colleghi Cristiano Coiro e Michele Spina, e al pm Stefano Stargiotti, si è aperto il processo a carico dell’uomo, difeso dall’avvocata Cristina Bernardo.

I fatti risalgono al fine settimana del 21 giugno di un anno fa quando in un villaggio turistico di Punta Marina arriva la famiglia, particolarmente numerosa tra zii e cugini della ragazzina. Sono lì per un compleanno e il weekend dovrebbe trascorrere in serenità e spensieratezza. Se non fosse che quel parente molto più grande di lei, secondo quanto riferito dalla tredicenne alla madre che ha denunciato tutto ai carabinieri e da lei stessa in fase di udienza preliminare davanti al giudice Janos Barlotti, inizia a guardarla e farle dei sorrisi già dall’arrivo il venerdì. Fin qui nulla di strano ma nella giornata di sabato, quando i due si ritrovano soli in un bungalow, lui prima le chiede il numero di cellulare in modo da potersi poi vedere – come le spiega – in hotel a Milano e poi le chiede un bacio sulle labbra. La ragazzina non dà il proprio numero all’uomo e anzi si dilegua. Ma l’episodio peggiore succede qualche minuto dopo quando lui bacia sulle labbra la ragazzina che scappa un’altra volta. Poco dopo ancora lui: sempre secondo quanto denunciato dalla ragazzina, quel parente approfitta di un’altra situazione per allungarsi sul divano e abbassarsi pantaloni e mutande davanti alla tredicenne che scappa spaventata. Ma quel parente, come lei stessa racconta al giudice in un contesto protetto durante l’udienza preliminare, approfitta di un altro momento di vicinanza con la ragazzina per toccarle le gambe. Lei tenta di ripararsi con una felpa, gli dice di smetterla ma lui non si ferma e anzi va oltre e le dice che non gliene importa se lei lo vuole fermare. Un altro episodio contestato risale alla domenica quando il 37enne è intento a raccogliere le cozze in spiaggia e chiede al nonno della ragazzina di essere aiutato da lei. Quest’ultimo, ignaro di quanto successo il giorno precedente, acconsente e il 37enne, non appena resta solo con la ragazzina la palpa nelle parti intime causandole un profondo turbamento. Il weekend finisce, la ragazzina torna a casa e racconta tutto al fratello maggiore che, in lacrime, riferisce alla madre e al compagno di lei che si recano dritto dai carabinieri a denunciare. Da lì scattano le indagini e il rinvio a giudizio per il 37enne a carico del quale ieri è iniziato il processo per violenza sessuale aggravata, che entrerà nel vivo a metà marzo.