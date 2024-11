Violenza di genere: aiutate 185 vittime

Cresce ancora la violenza di genere. Non solo a livello nazionale ma anche nel territorio faentino, dove opera l’associazione Sos Donna. A fornire i numeri degli interventi è la nuova presidente Silvia Dal Pane: "La violenza di genere è una piaga dell’umanità – evidenzia Dal Pane –. Negli anni calano i reati gravissimi ma la violenza di genere invece non riesce a calare. Magari non cresce tantissimo, ma non prende mai la strada della discesa. Anche nel nostro territorio". Complessivamente dall’1 gennaio al 31 ottobre sono state 185 le donne per le quali l’associazione ha attivato almeno uno tra gli sportelli. Sos Donna infatti mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta lo sportello legale, nell’eventualità in cui si renda necessaria la consulenza di avvocati, quello psicologico, e tra gli altri anche uno sportello lavoro "che è estremamente importante – rileva la presidente di Sos Donna –, perchè in questo momento storico, per una donna a cui magari stato impedito di lavorare, o per esempio ha perso il lavoro, ritrovare l’indipendenza economica è fondamentale".

Anche in questo senso non manca l’impegno dell’associazione nel fare rete con le aziende locali. Quanto alle statistiche, delle 185 donne accolte dal centro antiviolenza faentino (nel 2023 furono 129 nello stesso periodo) "nel 100% dei casi si è verificata violenza psicologica – prosegue Dal Pane –, su cui si innestano poi gli altri tipi di violenza. Nel 75% dei casi si tratta di violenza fisica. Poi c’è la violenza economica che nella Romagna Faentina conta circa 94 casi, circa il 50% delle donne. Infine c’è la violenza sessuale, nel 20% dei casi". Dati alla mano il trend nazionale evidenzia come il fenomeno della violenza di genere nella maggioranza dei casi "è legata ad una relazione affettiva o familiare - prosegue Dal Pane -. Abbiamo avuto anche qualche caso di violenza nel posto di lavoro, che talvolta si traduce anche in mobbing". In ogni caso "i numeri dei nostri interventi sono la punta dell’iceberg di un fenomeno molto più vasto. Chi si rivolge ai centri antiviolenza infatti non è la totalità delle persone che subiscono violenza ma solo una minima parte". Sono in crescita inoltre "le vittime di stalking. Di solito chi mette in atto lo stalking è una persona che non si rassegna alla fine della relazione". Un fenomeno grave che ha contemplato "non solo l’essere seguita ma anche gomme tagliate, minacce di morte o minacce in generale - evidenzia la presidente -. Questo tipo di violenza è in crescita anche per l’utilizzo dei mezzi digitali. Si manifesta infatti anche nei commenti o nelle diffamazioni tramite i social". Complessivamente nell’evoluzione del fenomeno della violenza di genere "ci siamo rese conto che in precedenza arrivavano donne che da molti anni erano all’interno di una relazione violenta, adesso invece abbiamo notato che sono le donne più giovani ad andarsene prima, si è quindi accorciata l’attesa prima di rivolgersi al centro antiviolenza". E non è una questione di nazionalità, almeno nel territorio faentino dove sono complessivamente 78 le donne straniere accolte. "Purtroppo la violenza di genere colpisce tutti i livelli sociali senza distinzione di nazionalità".

Fondamentale è quindi "l’informazione, soprattutto nelle scuole ma non solo". E a tale proposito lo spettacolo di ieri sera al teatro Masini, e la proiezione di questa sera al Cinema Sarti, dalle 20,30 costituiscono appuntamenti importanti, se non altro per informarsi sulle attività dell’associazione e sul funzionamento dei centri antiviolenza.

d.v.