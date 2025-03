Violenza di gruppo per ritorsione. La ragazza scagionata dalla calunnia. Archiviata la denuncia dei due zii

Era fondata l’accusa violenza sessuale fatta dalla ragazza. Del resto più di recente è pure arrivata la condanna dei due zii: uno inquadrato come esecutore materiale della spedizione ritorsiva assieme a due uomini tutt’ora ignoti per le accuse lanciate dalla nipote; e l’altro come mandante.

In sintesi è la ragione per la quale ieri mattina il gip Federica Lipovscek ha respinto la richiesta di opposizione presentata dai due zii attraverso l’avvocato Michele Masso. E ha disposto l’archiviazione del caso chiesta dal pm Angela Scorza per la giovane indagata, una ultra-20enne tutelata dall’avvocato Simone Balzani.

A metà gennaio dell’anno scorso i due - difesi dall’avvocato Nicodemo Apollinare - erano stati condannati in abbreviato dal gup Corrado Schiaretti per violenza sessuale di gruppo: otto anni di reclusione per l’esecutore e sei anni per il mandante morale del raid punitivo realizzato a inizio febbraio 2021 per convincere la ragazza - prosegue l’accusa - prima a ritirare la denuncia; quindi, al suo rifiuto, per punirla.

In quanto allo zio inquadrato dalle indagini della polizia quale mandante - un ultra-40enne di origine straniera -, si è attesa a settimane della sentenza del processo che, davanti al collegio penale, lo vede accusato di abusi sessuali su due nipoti, tra cui la ultra-20enne, sin da quando erano bambine (si sono costituite parte civile con gli avvocati Monica Miserocchi e Balzani). E anche di avere istigato al suicidio quella che aveva deciso di denunciarlo: la ultra-20enne, denunciata per questo motivo per calunnia da ambo gli zii con procedimento ora archiviato.

Nel processo in corso, nelle scorse udienze era stata sentita tra gli altri testimoni l’infermiera della casa famiglia dove la giovane aveva tentato l’ultimo gesto estremo proprio in ragione - secondo il materiale raccolto dall’apposita sezione della squadra Mobile - del turbamento provocatole dalla vicenda legata al comportamento della zio.

Secondo l’accusa, lo zio ultra40enne aveva ideato il piano mentre il fratello l’aveva messo in pratica assieme a due persone rimaste ancora ignote. I due imputati, rimasti a piede libero, hanno sempre negano tutto sostenendo non solo di essere estranei all’intera vicenda: ma addirittura che il giorno indicato dalla ragazza, loro in realtà si trovavano a centinaia di chilometri di distanza: peraltro nello studio di un loro avvocato. Un alibi questo che a suo tempo aveva spinto il tribunale del Riesame a non convalidare i provvedimenti di fermo della procura. Materiale che probabilmente andrà ad alimentare il ricorso in appello.

La giovane tuttavia in incidente probatorio aveva insistito confermando tutte le accuse e fornendo ulteriori spunti. Con un particolare ritenuto non secondario: il suo indirizzo nuovo, riportato nella notifica di un atto di altra indagine - quella per l’istigazione al suicidio -, compariva nel fascicolo che i due zii avrebbero potuto sfogliare da un loro avvocato proprio il giorno della contestata violenza sessuale di gruppo.

