Violenza di gruppo su ragazza Usa. Due sotto accusa

Due giovani ravennati di 24 e 28 anni hanno ricevuto un avviso di chiusura indagini e potrebbero finire a processo con l’accusa di violenza sessuale di gruppo aggravata nei confronti di una 19enne americana. Secondo l’accusa, i due hanno abusato della studentessa approfittando del suo stato di alterazione alcolica.

I fatti risalgono alla notte tra il 24 e il 25 agosto 2023 e si sarebbero consumati dopo una festa in uno stabilimento balneare di Punta Marina Terme. Secondo le indagini, i due offrirono alla ragazza alcuni drink per poi portarla in un appartamento alle porte di Ravenna, dove sarebbe avvenuta la violenza.