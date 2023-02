Violenza e minacce alla moglie: a processo

In carcere non c’era finito subito. Era accaduto quando, nell’agosto scorso, una volta ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, l’uomo aveva inviato alcuni messaggi vocali alla madre di sua moglie promettendole, secondo l’accusa, di spedirle la figlia sottoterra. E da quel momento fino a martedì scorso, giorno in cui davanti al collegio penale del tribunale di Ravenna presieduto dal giudice Cecilia Calandra si è aperto il dibattimento, è rimasto in cella per ottenere quindi i domiciliari a casa di un fratello. Protagonista della vicenda giudiziaria, è un ultraquarantenne di origine straniera da tempo residente a Massa Lombarda e imputato di maltrattamenti e violenza sessuale continuata nei confronti della moglie, una connazionale più giovane di lui e al momento ospitata in un centro protetto dell’associazione lughese ‘Demetra donne in aiuto’. Le indagini erano partite sulla scorta di varie denunce che la donna – parte civile con l’avvocato Alessandra Giovannini – aveva presentato ai carabinieri. Sulla base delle verifiche coordinate dall’allora pm Cristina D’Aniello, all’uomo, difeso dall’avvocato Mauro Toschi, sono stati ricondotti maltrattamenti in famiglia dal 2019 alla primavera 2022. In particolare secondo la richiesta di rinvio a giudizio, l’imputato, in preda a un’alterazione dovuta ad alcol e stupefacenti, a lungo aveva...