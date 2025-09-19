Violenza sessuale, assolto il prof: “Non palpeggiò l’allieva”

Ravenna, 19 settembre 2025 – Assolto perché “il fatto non sussiste”. Si è chiuso così il processo per violenza sessuale aggravata che vedeva imputato un docente ultrasessantenne dell’istituto Morigia-Perdisa di Ravenna. A pronunciare la sentenza è stato il collegio penale presieduto da Antonella Guidomei, con i giudici a latere Natalia Finzi e Cosimo Pedullà, che ha accolto la linea difensiva dell’avvocata Cinzia Bonfantini. La Procura, al contrario, aveva chiesto una condanna a quattro anni di reclusione. Le motivazioni saranno rese note entro novanta giorni.

L’episodio contestato risaliva al febbraio 2022, durante una lezione di disegno. Secondo la denuncia, l’insegnante avrebbe approfittato di un passaggio tra i banchi per avvicinarsi da tergo a una studentessa quindicenne e palpeggiarla. La giovane aveva confermato le accuse davanti al gip in incidente probatorio, mentre un testimone oculare aveva dichiarato di aver assistito alla scena.

In fase d’indagine erano state ascoltate sette ragazze dell’istituto, che avevano raccontato episodi ritenuti ambigui o inopportuni. Una di loro, ad esempio, aveva riferito di battute su argomenti come seno e coseno trasformate in allusioni sessuali; un’altra aveva ricordato una foto scattata in classe durante la quale il professore le avrebbe sfiorato la schiena e il fianco. Una terza aveva raccontato di un momento in cui, fermandola all’uscita dall’aula, lui le avrebbe stretto un polso guardandole la scollatura. Anche un’insegnante aveva messo a verbale di essere stata avvicinata da alcune allieve che lamentavano sguardi insistenti e pizzicotti sui fianchi.

Tuttavia, nessuna di queste ragazze era stata citata come testimone dal pubblico ministero in dibattimento. Quando la parte civile le ha chiamate a deporre, molte dichiarazioni si sono rivelate reticenti o ridimensionate rispetto a quanto verbalizzato in questura.

L’imputato ha sempre respinto ogni addebito: “Non sono mai passato dietro i banchi, non c’era spazio”, ha dichiarato. Ha spiegato che gli spazi dell’aula non consentivano di avvicinarsi agli studenti alle spalle e che con la persona offesa non aveva mai avuto attriti, se non per un voto basso. Ha aggiunto che certi suoi commenti erano stati male interpretati: “Dissi una cosa ironica, lei la prese in modo malizioso”.

Secondo il collegio, l’episodio centrale – un tocco breve e fugace – non ha trovato il necessario riscontro per configurare un reato di violenza sessuale. Da qui l’assoluzione.