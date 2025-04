“Violentata da quattro uomini in spiaggia a Lido di Classe”: il racconto della minore in ospedale

Ravenna, 23 aprile 2025 – In quattro, lei pensa fossero tutti di origine straniera. Hanno a suo dire abusato di lei in spiaggia a Lido di Classe, non distante da una struttura ricettiva. E poi sono spariti nel nulla. Una violenza sessuale di gruppo quella descritta da una minorenne forlivese per la quale sono subito scattate le verifiche dei carabinieri. Il vaglio è a tutto tondo, a partire dal racconto della giovane la quale è finita in ospedale a Ravenna. Ed è stato proprio l’apposito protocollo, subito attivato dai sanitari, che ha fatto immediatamente scattare le verifiche degli inquirenti.

La minore ha collocato la vicenda nella notte tra venerdì e sabato, vigilia di Pasqua. Non è ancora chiaro come sia stata avvicinata né le esatte modalità con le quali i quattro avrebbero abusato di lei. Al momento le specifiche verifiche mediche, non hanno portato a riscontrare particolari lesioni: un dato, questo, che però non ha lettura dirimente visto che la possibilità di compiere una violenza sessuale, non è solo connessa a un uso della forza fisica ma è naturalmente legata anche un contesto di minaccia o di coercizione alimentata ad esempio da condizioni psicologiche particolari o ancora da stati di alterazione dovuti all’assunzione di sostanze.

Nel nostro caso, giovane, in ragione del contesto di festa, potrebbe avere bevuto. Ad aiutarla a fare luce sulla effettiva portata di quanto accadutole, sono pure stati interpellati alcuni psichiatri. Al di là di questo, la procura è stata informata dell’accaduto (pm di turno Lucrezia Ciriello).

E gli investigatori, oltre che cercare di capire meglio dalla diretta interessata, si sono già recati sul posto sia per individuare eventuali testimoni che magari abbiano visto la ragazzina parlare con qualcuno la notte da lei indicata. Che per cercare tra le telecamere di videosorveglianza sia del locale che della zona, elementi utili per venirne a capo. È possibile ipotizzare che già sulla base dei primi elementi, possa essere stato aperto un fascicolo contro ignoti con l’ipotesi di violenza sessuale di gruppo aggravata visto che si parla di minorenne.