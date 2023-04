Violenza sessuale su 13enne Chiesta l’acquisizione dei filmati

Un ragazzino di 13 anni aveva denunciato di essere stato inseguito in strada e costretto a compiere un atto sessuale a uno sconosciuto. Ieri è iniziata l’udienza preliminare che vede imputato un 25enne originario della Guinea, M.D., tutelato dagli avvocati Marco Bertozzi e Silvia Subini, per fatti accaduti il 28 gennaio 2022 in un centro della Bassa Romagna. Il Gup Janos Barlotti ha aggiornato l’udienza a inizio maggio, accogliendo la richiesta delle difese, che in aggiunta ad alcuni fotogrammi estrapolati da telecamere, che collocherebbero l’imputato nel tragitto tra casa e il luogo delle presunte molestie, chiedono anche l’acquisizione dei tre filmati di cui si parla nel fascicolo ma non acquisiti. La famiglia della vittima si invece costituita parte civile con la tutela dell’avvocato Nicola Casadio.

Il minorenne era stato sentito in incidente probatorio, per cristallizzare il suo racconto senza la necessità di doverlo ripetere nel processo. In quell’occasione aveva ripercorso quella giornata, quando nel pomeriggio, dopo avere accompagnato a casa un’amica, mentre pedalava era stato raggiunto da un uomo di colore, anch’egli in bicicletta, il quale lo avrebbe inseguito per cinque minuti, per poi riuscire a superarlo tagliandogli la strada in prossimità del cancello di una casa di campagna, lungo l’argine di un fiume. Qui avrebbe cominciato a chiedergli con insistenza rapporti sessuali, costringendolo a farsi masturbare, reiterando la minaccia che lo avrebbe seguito fino a casa.