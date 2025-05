Violenza sessuale su una minorenne. Nei guai un 28enne: è a processo

La loro relazione era continuata fino a quando, in una sera di novembre del 2022, lui, a suo dire, aveva abusato di lei in un campo della Bassa Romagna. Era seguito un periodo difficile per la giovane al culmine del quale, grazie a un percorso terapeutico e a quanto accaduto a un’altra ragazza - Giulia Cecchettin, la studentessa veneta sequestrata e ammazzata dall’ex fidanzato nel novembre 2023 -, si era convinta a presentare denuncia.

Le indagini dell’apposita sezione della squadra Mobile e le parole usate dalla giovane in incidente probatorio hanno fatto il resto. E così questa mattina l’ex fidanzato - un 28enne della Bassa Romagna - davanti al gup Corrado Schiaretti e al pm Stefano Stargiotti dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata dalla minore età di lei, una giovane tutelata dall’avvocato Alessandra Giovannini. Il 28enne è invece difeso dall’avvocato Francesco Papiani.

Secondo la denuncia depositata in procura, i due giovani si erano conosciuti nell’estate di tre anni fa e avevano intrapreso una relazione altalenante. Del resto si tratta di una caratteristica, questa, abbastanza frequente quando si è giovani. In quel contesto avevano avuto rapporti sempre consenzienti. Ed eccoci arrivati alla fatidica sera di fine novembre 2022: avevano fatto una passeggiata e poi si erano appartati in un parco. Ma quelle che erano cominciate come effusioni consenzienti, si sarebbero trasformate in un abuso tanto che - prosegue l’accusa - lei aveva urlato, scalciato; si era pure dimenata cercando invano di liberarsi dalla presa di lui. "Stai tranquilla, non fare casino, non urlare, ti piacerà", le parole che il giovane avrebbe pronunciato per metterla a tacere mentre la teneva ferma.

Alla fine lei, in stato di choc, era tornata a casa. E con quel ragazzo si erano rivisti dopo qualche settimana ed erano stati assieme in maniera consenziente: poi lei non ne aveva più voluto sapere schiacciata da quel peso che a caldo non aveva rivelato a nessuno, né familiari né amici.

A inizio 2023 si erano visti sotto casa di lei: ma la ragazza aveva tagliato corto ed era rientrata. Lui per mesi non si era fatto più vivo. E quando a giugno si era fatto avanti di nuovo, lei avrebbe voluto chiedergli spiegazioni covando l’illusione - sempre secondo la giovane - di ottenere magari un "mi dispiace". Gli aveva ripetuto della sua contrarietà di quella sera: ma lui aveva minimizzato.

Un mese dopo il giovane si era fatto di nuovo sotto con i social: ma lei lo aveva bloccato definitivamente. Poi erano seguiti mesi difficili tra senso di colpa e vergogna. Finché l’omicidio di Giulia Cecchettin le aveva dato il giusto impulso per presentare denuncia. Altre iniziative sul tema della violenza di genere l’avevano scossa in maniera definitiva: pronta infine a confidarsi con i genitori e a chiedere aiuto a una associazione lughese molto attiva sul tema violenza di genere (Demetra Donne in Aiuto).

L’ex lo aveva di nuovo incrociato sul bus, tuttavia evitandolo accuratamente. E a febbraio del 2024 ecco la denuncia formale con apertura del fascicolo come da codice rosso. Con incidente probatorio davanti al gip Janos Barlotti del settembre scorso. In un contesto protetto, lei aveva ribadito le accuse, parola per parola, spiegando al giudice che aveva cercato di dimenticare tutto ma che non c’era riuscita. E descrivendo con una sola parola l’atteggiamento che a suo avviso lui aveva manifestato alle rimostranze di lei: da menefreghista.

a.col.