Violenza su anziane, un incontro

Si chiude nel pomeriggio di oggi la serie di incontri intitolati ‘Vivere il nostro tempo’, organizzati da Auser provinciale Ravenna circolo di Lugo, in collaborazione con Anpi e Spi Cgil Lugo.

L’incontro conclusivo è in programma al salone Estense della Rocca di Lugo alle 17.30 e tratterà di un tema tanto delicato e purtroppo di estrema attualità quale il maltrattamento e la violenza nei confronti di donne anziane. Durante l’incontro verrà spiegato il fenomeno in generale e con casi specifici e come poter intervenire”.

Ne parlano Nadia Somma del centro anti violenza ‘Demetra, donne in aiuto’, Giorgio Ancarani della Polizia locale Bassa Romagna, Luciano Rava dello Spi Cgil Lugo.

In apertura, sono in programma i saluti dell’amministrazione comunale.