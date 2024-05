Violenza su giovane disabile. Indagato un trentaduenne. Dopo lo stupro: "Te lo meriti"

È accusato di avere abusato sessualmente della ex convivente, peraltro portatrice di handicap a un arto. E in aggiunta a ciò di averla sottoposta a ripetuti maltrattamenti, oltre a bersagliarla con un vero e proprio atteggiamento persecutorio a causa della folle gelosia che lo ossessionava. Per questo un 32enne originario della Sicilia e domiciliato a Imola è indagato per fatti che risalgono al 2022. Oggi prenderà il via l’udienza preliminare relativa alla violenza sessuale, ma la difesa, con gli avvocati Leone Spadoni e Giovanni Scudellari, potrebbe chiedere un rinvio per riunificare anche le altre accuse (maltrattamenti in famiglia e stalking) incardinandole in un unico procedimento.

Per motivi scaturiti dalla gelosia ossessiva, l’indagato sarebbe stato soggetto a improvvisi scatti d’ira, durante i quali insultava e aggrediva anche fisicamente la compagna, in un caso lanciando e prendendo a pugni le suppellettili, un episodio che aveva indotto la giovane a interrompere la relazione. Tra gli altri comportamenti contestati dall’accusa figurano telefonate insistenti, la verifica dei suoi spostamenti, il controllo del cellulare e l’impedirle di frequentare amicizie se non in sua presenza. In più occasioni l’avrebbe afferrata al collo, fino a farle mancare il respiro, spingendola contro il muro per poi sbatterla sul letto o contro il mobilio, sfogandosi poi su cose e oggetti. E ancora, l’accusava di vedersi con altri uomini, continuava a entrare arbitrariamente in casa sua una volta cessata la relazione e attribuiva a lei i suoi comportamenti e le sue sofferenze, minacciandola che sarebbe arrivato a suicidarsi. Anche quando lei era rimasta incinta, i dubbi instillati dall’uomo sulla reale paternità e le continue ingiurie che rivolgeva alla compagna l’avevano indotta ad abortire. Particolarmente brutale, sempre secondo l’accusa, sarebbe stato l’atto sessuale al quale in una circostanza l’aveva obbligata, fino a farla cadere a terra, procurandole dolore e nei giorni successivi una frattura, dopo averla afferrata per i capelli e spinta brutalmente sul letto, nonostante lei piangesse e lo implorasse di lasciarla andare. Conclusa la violenza, prima di andarsene il 32enne l’avrebbe lasciata tramortita, proferendo questa frase: "Te lo meriti".

l. p.