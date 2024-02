Violenza sulle donne, alle 17 un flash mob

Alle 16.45, a Palazzo Balducci, in via Emilio Babini 1 a Russi, sarà inaugurata una nuova mattonella del progetto ’I Fiori - Russi Città amica delle donne’, pezzo unico realizzato da Arianna Gallo di Koko Mosaico. A seguire, inaugurazione di una nuova coroncina al monumento ‘Our Skin - Russi’ in piazza Farini, opera modulare in mosaico, dedicata alle donne e ideata nel 2021 dal Collettivo Racconti Ravennati come messaggio di inclusione e libertà. L’opera è stata pensata per essere continuamente ampliata, anche con la collaborazione di cittadini e cittadine che possono ’adottare una Coroncina’, acquistando di fatto nuovi moduli. Le prime 10 Coroncine sono state donate dall’Associazione Linea Rosa e altrettante dall’Amministrazione comunale. Chi fosse interessato all’adozione, può contattare la mosaicista Barbara Liverani al numero 328-3310801 o all’indirizzo e-mail info@barbaraliveranistudio.com. Alle 17, invece, piazzetta Dante si animerà grazie al flash mob del ’One billion rising’, organizzato insieme alle associazioni del territorio e Idea Danza.