Violenza sulle donne, sempre più casi

Tante, troppe, le donne vittime di violenza.

Per il 25 novembre prossimo, nella Giornata internazionale istituita per combattere il fenomeno, i comuni della Bassa Romagna prevedono una lunga serie di eventi, dalla presentazione di libri, a spettacoli teatrali, da mostre a eventi speciali organizzati per indurre a riflettere. La sintesi di tutte le iniziative è condensata nel calendario che riunisce le azioni comuni, organizzate dall’Unione delle municipalità della Bassa Romagna in collaborazione con Demetra Donne in Aiuto. "Da gennaio al 31 ottobre scorso – ha sottolineato Nadia Somma, vice presidente dell’Associazione –Demetra ha accolto 91 donne, di cui 80 vittime di violenza. Di queste – ha continuato - 65 sono stati nuovi contatti mentre 15 erano inserite nel percorso dal 2022. All’interno delle due case rifugio di cui disponiamo hanno trovato protezione 19 donne, il 70% delle quali di nazionalità straniera e 19 bambini per un totale di 2274 notti. Gli interventi in emergenza sul territorio dell’Unione sono stati 18. Dieci anni fa erano circa 8. Sul territorio servirebbero dei luoghi dedicati agli adolescenti – ha suggerito – dei consultori in cui affrontare i disagi affettivi con finalità preventive. Fino a quando le politiche in essere saranno legate al taglio feroce dei servizi è però difficile poterli ipotizzare".

Il calendario delle iniziative organizzate dall’Unione dei Comuni, presentato ieri dal sindaco referente per le pari opportunità, Luca Piovaccari, avrà inizio, sabato 25 novembre, con la cerimonia in ricordo delle vittime del femminicidio , organizzata al Parco del Loto partire dalle alle 15.30 presso il monumento a loro dedicato.

Alle 20 seguirà la tradizionale camminata in rosso che partirà in simultanea in tutti i Comuni della Bassa Romagna. I partecipanti sono invitati, come sempre, ad indossare un indumento o accessorio di colore rosso. "Abbiamo realizzato anche un video che prova a raccontare il tema della violenza per arrivare al cuore e alla testa delle persone – ha aggiunto Piovaccari –. Le cronache purtroppo continuano a raccontarci fatti tragici che non vorremmo più sentire. Una triste prova del fatto che ancora oggi nella nostra cultura sono presenti atteggiamenti e forme di pensiero che devono essere eradicati attraverso una vera e propria battaglia culturale da avviare nelle scuole attraverso l’inserimento di percorsi legati all’educazione sentimentale senza dimenticare il ruolo fondamentale svolto da famiglia e società".

"Sempre più adolescenti mostrano difficoltà nel vivere delle situazioni affettive. Quella della violenza di genere sulle donne è un tema – ha continuato il primo cittadino – che deve investire soprattutto noi uomini. Di uomini si parla troppo poco. Sarebbe necessario che si esponessero di più. Le iniziative messe in campo dalla Bassa Romagna per il 25 novembre – ha concluso – cercano mettere in relazione più voci per lanciare un messaggio quanto più trasversale possibile". Il programma completo delle iniziative organizzate in occasione del 25 novembre è disponibile sui siti dei singoli Comuni e sul sito www.labassaromagna.it.

Monia Savioli