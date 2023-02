Violenze e stalking Arrestato 25enne

Quando lei ha deciso di interrompere la relazione, in ragione delle sue condotte violente, lui ha scardinato la porta della cucina e le ha lanciato contro alcuni oggetti. In altre occasioni, l’oramai ex fidanzato, un 25enne di Alfonsine, l’avrebbe costretta a subire rapporti sessuali completi con la forza, minacciando di farle del male e ricordandole che praticava arti marziali. Quanto basta, per la Procura, per chiedere e ottenere dal gip Sabrina Bosi una misura di custodia cautelare in carcere, giustificata anche dal rischio di reiterazione di quelle brutali condotte. Ieri l’indagato, comparso in tribunale per l’interrogatorio di garanzia e tutelato dall’avvocato Michele Dell’Edera, ha negato le violenze sessuali, sostenendo che i rapporti erano sempre stati consensuali, ma al tempo stesso ha ammesso, in alcune circostanze, di avere esagerato. Per il momento resta in carcere. L’accusa gli contesta i reati di maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza privata, lesioni e violenza sessuale. Fatti avvenuti tra il Lughese e i lidi ravennati, nelle rispettive abitazioni. Le prime condotte aggressive risalirebbero all’ottobre 2022, quando erano iniziate le discussioni e i primi insulti rivolti alla ragazza. A novembre, dopo che lei aveva deciso di lasciarlo, il 25enne ha iniziato a seguirla e pedinarla, facendole sceneggiate mentre era in compagnia delle amiche. Le inviava messaggi minatori con la foto della sua auto parcheggiata e la scritta “preparati a chiamare i pompieri“. Una volta l’ha minacciata con un coltello, altre le avrebbe strappato di mano il cellulare, dicendole che se si fosse ribellata le avrebbe tagliato la gola. Dopo averla costretta a subire un rapporto sessuale con la forza, la giovane si era vista costretta a ricorrere alle cure ospedaliere, venendo dimessa con una prognosi di due settimane.