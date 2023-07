Violenze sessuali, è emergenza: tre denunce in 5 giorni a Ravenna

Ravenna, 22 luglio 2023 – C’è il caso della 19enne ravennate insidiata da due uomini, lo scorso fine settimana, in un albergo di Milano Marittima, per costringerla ad avere un rapporto a tre contro la sua volontà. A stretto giro una barista di Lido Adriano ha denunciato un bagnino per averla palpeggiata, mentre a Lido di Classe è indagato un uomo per avere costretto con la forza la compagna ad un rapporto. Oltre che una piaga, quella delle violenze sessuali sta diventando una vera emergenza. E a dirlo sono i numeri: a Ravenna in appena cinque giorni ne sono state denunciate ben tre.

Il caso più recente si è verificato in uno stabilimento balneare di Lido Adriano. Qui una barista di soli 19anni ha denunciato un 46enne senegalese, addetto come tuttofare per lavori di spiaggia nello stesso bagno, per averla palpeggiata. La giovane ha chiesto l’intervento dei carabinieri della locale caserma nella mattinata di giovedì. Pare che da tempo l’uomo la infastidisse, e che già in passato avesse tenuto atteggiamenti molesti con altre ragazze. Le indagini sono appena iniziate, nei prossimi giorni verranno sentiti colleghi e altri possibili testimoni di quanto accaduto. Al momento il 46enne è indagato a piede libero per violenza sessuale.

Ancora più grave, se non altro per la dinamica dei fatti, quanto accaduto nella serata di lunedì 17 luglio in un appartamento di Lido di Classe. Qui un uomo di 40anni è accusato sempre di violenza sessuale, ma anche di maltrattamenti in famiglia e minacce nei confronti della convivente 37enne. Durante la notte i militari della stazione di Savio hanno raccolto la richiesta di aiuto della donna la quale, dopo essere stata insultata e più volte minacciata, sarebbe stata costretta con la forza ad avere un rapporto di natura orale. Anche in questo caso l’uomo è indagato a piede libero, mentre la vittima al momento ha ritenuto di non avvalersi di un centro antiviolenza.

Intanto proseguono le indagini dei carabinieri della compagnia di Cervia per l’episodio dello scorso fine settimana in un albergo di Milano Marittima, dove una ragazza di soli 19anni ha denunciato due giovani brianzoli di 32 e 34 anni, che ora sono indagati per violenza sessuale di gruppo. Negli ultimi giorni sono stati sentiti alcuni testimoni, l’amica che condivideva la stanza d’albergo della ragazza e il personale degli alberghi teatro dei fatti.

La presunta violenza, infatti, non è avvenuta nell’hotel in cui soggiornava la giovane, ma in quello che ospitata i due brianzoli in vacanza, che aveva conosciuto in un locale nel corso della serata. Dopo avere avuto un rapporto sessuale consensuale con il più giovane dei due, una volta che si era addormentata entrambi gli amici avrebbero iniziato a palpeggiarla, cosa che l’ha indotta a fuggire e a chiedere l’intervento dei carabinieri.