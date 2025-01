Violenze su compagna e figlie, scarcerato con braccialetto

Davanti al giudice ha ammesso gli addebiti aggiungendo di soffrire di una dipendenza all’alcol. Si è quindi impegnato a intraprendere un percorso di recupero. Al netto delle sue parole, ieri mattina il gip Andrea Galanti, dopo avere convalidato il suo arresto, ha scarcerato il 54enne arrestato mercoledì sera dalla polizia per maltrattamenti in famiglia. E ha disposto per lui il divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico. Per l’uomo - artigiano residente a Fusignano, solo con un vecchio precedente per resistenza e difeso dall’avvocato Matteo Olivieri -, la procura aveva invece chiesto la custodia cautelare in carcere. Nella sua ordinanza il giudice ha in buona sostanza illustrato come la detenzione in carcere potesse essere risolutiva ma che il bilanciamento delle esigenze e anche le possibilità di recupero del 54enne, persona con evidenti problemi di alcolismo, oltre alla piena ammissione dei fatti, rendono preferibile l’allontanamento da casa con il bracciale elettronico tale da permettere un percorso di risocializzante.

L’arresto era stato realizzato in flagranza differita grazie a un video di vessazioni fisiche e verbali girato il giorno precedente da una delle figlie dell’uomo, inviato a una parente e infine giunto sul portale della polizia ‘Youpol’. Ciò aveva permesso alla sala operativa della questura di attivare con urgenza il personale dell’ufficio Anticrimine del Commissariato di Lugo: gli agenti avevano in breve raggiunto l’abitazione dove risiede il nucleo familiare. E, una volta sul posto, sulla base di quanto riferito dai presenti, avevano ipotizzato che il singolo episodio di aggressione ripreso con il telefonino, si potesse inserire in un più ampio contesto di possibili maltrattamenti fisici e psichici subiti dalla donna nel corso degli anni. Le testimonianze finora acquisite, per gli inquirenti hanno confermato la condotta del 54enne. L’uomo, rintracciato sul posto di lavoro, era stato infine portato in carcere a Ravenna a disposizione della procura.