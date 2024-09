Violenze tra le mura di casa: "Sei mia fino alla morte". Cinquantenne a processo

In aula non c’era nessuno dei due. Anche se a ’legarli’ c’è una storia d’amore naufragata malamente in maltrattamenti e violenze sessuali reiterate tra le mura domestiche. Processo iniziato giovedì scorso davanti ai tre magistrati del collegio penale presieduto dal giudice Antonella Guidomei (pm d’udienza Raffaele Belvederi). E, dopo le richieste di rito, rinvitato all’aprile del prossimo anno. E chissà se i due si presenteranno in aula entrambi nell’occasione.

L’imputato è un ultra-cinquantenne di origine straniera residente a Ravenna e difeso dall’avvocato Eleonora Sgrò. La parte offesa è una donna di alcuni anni più giovane di lui e residente fuori regione. Secondo l’accusa, i maltrattamenti sono andati avanti dal marzo del 2021 a inizio maggio del 2022. Nella lista stilata dal pm figurano violenze fisiche e sessuali. Ma anche aggressioni verbali e mortificazioni definite quotidiane. Vedi botte sul corpo e in testa tra schiaffi e pugni. E poi tirate per i capelli.

L’uomo si sarebbe spinto anche a vietare alla convivente non solo di lasciare il loro appartamento: ma pure di uscire dalla camera da letto. Del resto era lì dentro che negli ultimi tempi, dopo averla tirata a sé afferrandola per i cappelli, la costringeva a rapporti sessuali. E come se già ciò non bastasse - prosegue l’accusa - ecco una gragnola di insulti irripetibili abbattersi sulla malcapitata. E se lei non si pestava ai suoi desideri, la minacciava pure di morte. "Ti ammazzo", le prometteva. Lo stesso vale anche qualora lei avesse allertato i carabinieri o se si fosse recata in ospedale per farsi refertate le ferite: del resto in questo modo i sanitari avrebbero avvisato il posto di polizia interno oltre che provveduto a congelare in un referto medico la situazione della donna: "Se parli, ti uccido", il mantra di lui. La gelosia - o qualcosa di molto vicino - talvolta lo avrebbe spinto pure non solo a setacciare il telefonino di lei ma pure a cancellare i numeri della donna salvati in rubrica perché "sei romba mia fino alla morte, sei proprietà privata".

L’obbiettivo, sempre per gli inquirenti, era quello di costringerla al suo volere: di soggiogarla attraverso una quotidianità vissuta in un costante regime di paura per la propria incolumità. E per mesi ci era riuscito riducendola in uno stato definito dal capo d’imputazione di costante soggezione, di annientamento.

Il capitolo più disdicevole di tutte le contestazioni mosse, è quello dedicato dall’accusa alle violenze sessuali patite tra il 20 e il 30 aprile 2022: lui era esplicito nella richieste. Poi usava la forza tra tirate per i capelli, ginocchia spinte contro le costole e infine mani al collo.

a.col.