Violino e piano per Brahms e Franck

Quarta domenica mattina con i Mikrokosmi, la stagione concertistica dell’Associazione Culturale Mikrokosmos con la direzione artistica di Barbara Valli. Domattina alle 11, nella sala Corelli del teatro Alighieri di Ravenna, si potrà ascoltare la giovanissima violinista Emma Bertozzi, vincitrice della borsa di studio - prima classificata - della Masterclass di Stefan Milenkovich organizzata da Ceroni Piano School, Capit e Associazione Mariani a settembre 2024.

In programma la ’Sonata n.3 op.108’ di J.Brahms e la ’Sonata in la maggiore’ di C.Franck (info 347-4310058). Per l’occasione la Bertozzi sarà accompagnata sul palco dal pianista riminese Fabrizio Di Muro. Premiato in diversi concorsi nazionali e internazionali, svolge un’intensa attività concertistica in complessi da camera e orchestre ed è un apprezzato coach per cantanti nel repertorio lirico italiano e da camera.

Emma Bertozzi invece ha iniziato lo studio del violino a 6 anni, ha partecipato a masterclass tenute da Laura Marzadori, Stefano Pagliani, Ilya Grubert, Claude Richard. Studia presso il Conservatorio di Cesena seguendo i corsi dei maestri Stefano Pagliani, Edoardo Zosi e Antonio Papapietro.

Dal 2022 è iscritta alla masterclass annuale di Ilya Grubert presso la Fondazione S.Cecilia di Portogruaro. Ha vinto numerosi premi in concorsi internazionali tra i quali: primo premio assoluto alla quinta e settima edizione del Premio Alberghini di Castelmaggiore, primo premio al Concorso Riviera Etrusca di Piombino, prima classificata al XIV Concorso Internazionale Premio Crescendo 2023 di Firenze, primo premio al ’Premio Nazionale delle Arti’ presso il Conservatorio Statale di Benevento, con la commissione presieduta da Salvatore Accardo nell’ottobre del 2024.